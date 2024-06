Selecționerul de la EURO 2024 care trece printr-o adevărată dramă! Soția sa a anunțat că i-a recidivat cancerul

Înaintea startului turneului din Germania s-a aflat că Ronald Koeman (61 de ani) trece printr-o perioadă dificilă, pe plan personal.

Soția selecționerului Olandei a anunțat că i-a recidivat cancerul la sân, ocazie cu care a transmis un mesaj puternic.

"Cancerul la sân s-a întors. Vreau să vorbesc deschis despre asta pentru că sper că va ajuta și alte femei cu această problemă. Primul l-am avut în 2010. Am fost operată, am făcut radioterapie și chimioterapie, apoi am scăpat.

Dar în 2018 am avut o problemă la gât care mă deranja. Credeam că doar mi se înțepenise gâtul. Dar în realitate am avut metastaze la coloană. După și mai multă chimioterapie, am scăpat din nou.

Acum, un test recent a arătat că mi se întorcea cancerul o dată la trei-patru săptămâni. Sunt o femeie puternică și pot să fac față.

Nu mă plâng în fiecare zi pentru că sunt foarte independentă. Sper că Ronald e răsplătit pentru munca sa și că va merge cât mai departe la EURO", a declarat Bartina Koeman, citată de AS.

Lotul Olandei pentru EURO 2024:

Portari: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brenford), Nick Olij (Sparta Rotterdam), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion).

Fundași: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Girona), Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Stefan de Vrij (Inter), Ian Maatsen (Borussia Dortmund).

Mijlocași: Ryan Gravenberch (Liverpool), Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan), Marten de Roon (Atalanta), Jerdy Schouten (PSV Eindhoven), Xavi Simons (RB Leipzig), Quinten Timber (Feyenoord), Joey Veerman (PSV).

Atacanți: Memphis Depay (Atletico Madrid), Steven Bergwijn (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Brian Brobbey (Ajax), Wout Weghorst (Hoffenheim).