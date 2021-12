"Să-ți fie rușine!". Prima reacție de la Anamaria Prodan despre pictorialul realizat de Reghecampf cu actuala parteneră 

Anamaria Prodan nu a iertat gestul făcut de Laurențiu Reghecampf și a făcut mai multe declarații despre acest subiect.

"Băiețelul meu m-a sunat azi plângând. Are 13 ani. A zis: ‘Uite ce a făcut tata!’. Nici greață nu am simțit. Am realizat că toată bunătatea mea și toată dorința mea de a nu expune familia asta a ajuns să fie călcată în picioare de presă, în primul rînd, cu ajutorul soțului meu, Laurențiu Reghecampf. Nu am putut decât să-i trimit mesaj și să-l felicit. Nu îl interesează dacă trăiește sau ce face copilul meu. Îi mai trimite câte 100 de euro.

Fotografiile lui cu amanta sunt jenante. De doi ani nu mi-am luat avocat și am acceptat orice ordonanță. Este dorința femeii alături de el să facă pictoriale. Bărbatul de care m-am îndrăgostit era matrița perfectă. Cineva trebuie să-l oprească. Acel cineva trebuie să fiu eu. Cât de mic poate fi un bărbat!", a declarat Anamaria Prodan la Realitatea Plus.

"Să-ți fie rușine pentru ce ai făcut cu copiii tăi în ultimii ani, să-ți fie rușine pentru ce ai făcut cu copiii tăi. Acest pictorial trebuia să-l faci cu copiii tăi, nu cu această tânără de 29 de ani, cu amanta ta. N-am dorit ca aceste lucruri să apară în presă. Veriga slabă a familiei este călcat în picioare de această domnișoară.", a adăugat impresara în cadrul aceleași emisiuni.