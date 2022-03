S-a transformat din idol în "trădătorul" pe care îl urăsc ucrainenii! Lista de pedepse care îl așteaptă pe fostul mare fotbalist

Sancţiuni dure propuse de Comisia de Etică a federaţiei ucrainene pentru Anatoli Timoshchuk, care continuă să lucreze la Zenit.

a federaţiei ucrainene pentru care continuă să lucreze la Zenit. Decizia fostului căpitan al naționalei Ucrainei a stârnit un val de reacții dure în țara, mai ales în contextul în care compatrioți de-ai săi au ales să părăsească fotbalul din Rusia.

"Tolya, ești din Ucraina!", i-a scris un fost coleg. Actual antrenor secund la Zenit St. Petersbug, tehnicianul în vârstă de 42 de ani a optat pentru a rămâne la echipa-gigant din Rusia, iar hotărârea sa a generat un val de furie. Acum e considerat "trădător"!

"Tolya, cum se poate? Ești din Ucraina. Cum poți să taci și să continui să muncești acolo? Am jucat împreună pentru aceeași echipă, am purtat cu mândrie acel tricou, am cântat imnul, am câștigat și am pierdut. Esti liniștit acum? Tolya, cum vei trăi cu tine", a transmis fostul său coleg Yevgen Levchenko, într-o scrisoare către Timoshchuk, potrivit sport1.de.

4 goluri în 144 de selecții pentru Ucraina a marcat Timoshchuk.

Pentru Șahtior Dontețk, fostul mijlocaș a înscris 32 de goluri în 227 de partide

18 goluri în 155 de meciuri pentru Zenit a înscris Timoshchuk

Azi a venit lipsa de posibile pedeapse pentru fostul elev al lui Mircea Lucescu la Șahtior, dar și fost secund la Zenit Sankt-Petersburg.

Comisia de Etică şi Fair Play a Federaţiei Ucrainene de Fotbal propune ca fostul internaţional Anatoli Timoshchuk, în prezent antrenor secund la Zenit Sankt Petersburg, să fie scos din registrul jucătorilor naţionalelor Ucrainei şi să piardă licenţa de antrenor şi titlurile obţinute.

Comisia cere următoarele, potrivit site-ului uaf.ua, citat de news.ro.

“1 Să se recunoască faptul că Anatoli Oleksandrovici Timoshchuk a încălcat clauza 1, partea 4 a articolului XNUMX al Codului de Etică şi Fair Play al UAF.

2 Secretarul Comisiei UAF de Etică şi Fair Play să fie instruit să contacteze UAF SCC cu următoarele propuneri:

Ca Timoshchuk să fie privat de licenţa Pro de antrenor emisă de Centrul de Licenţiere al UAF;

Ca administraţia UAF să ceară augtorităţilor publice să îl priveze pe Timoşciuk de toate premiile de stat şi titlurile de onoare;

Ca Timoshchuk să fie privat de toate titlurile de câştigător sau de vicecampion în campionatul Ucrainei, Cupa Ucrainei, Supercupa Ucrainei;

Ca Timoshchuk să fie exclus din registrul oficial al jucătorilor echipelor naţionale ale Ucrainei".

Anatoli Timoshchuk a jucat pentru naţionala Ucrainei în perioada 2000-2016 şi este deţinătorul recordului de meciuri jucate pentru prima reprezentativă (144). El a evoluat în Ucraina pentru Volin Luţk şi Şahtior Doneţk. Cu Şahtior a câştigat şapte trofee.

Din 2017 el este antrenor secund la Zenit Sankt Petersburg, unde iniţial a colaborat cu Mircea Lucescu.

Federaţia ucraineană îl acuză pe Timoshiuk că de la începutul atacării Ucrainei de către Rusia el nu a ăfcut nicio declaraţie publică în legătură cu acest conflict şi nu a pus capăt colaborării cu “clubul atacatorilor”. El a rămas tăcut şi şi-a continuat activitatea la Zenit. “Făcând această alegere conştientă, Timoshchuk strică imaginea fotbalului ucrainean şi încalcă clauza 1.4, partea 1 a articoului 4 din Codul de Etică şi Fair Play UAF”, a explicat forul.