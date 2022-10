Rică Răducanu, îngrozit de ultimele scumpiri: „ O să ajungem să nu ne mai spălăm! Vin vremuri grele!” 

Noul val de scumpiri îl îngrijorează pe Rică Răducanu (76 ani). Fostul portar al Rapidului se gândește cu groază la iarna care va sosi curând, având în vedere cât a crescut prețul energiei și combustibilului. De altfel, Rică Răducanu a mărturisit că a pus la cale un plan cu soția sa, prin care să reducă cheltuielile.

Rică Răducanu este îngrijorat de cheltuielile pe care le va aduce sezonul rece

„Recunosc că eu nu deschid facturile, nu am întrebat niciodată cât sunt de mari, soția se ocupă de asta. Dar mi-a spus deja că trebuie să facem economii, nici nu am dat drumul la căldură. Nu mai facem toată ziua duș și stăm cu luminile mai mult stinse. O să ajungem să nu ne mai spălăm în curând. Vin vremuri grele, îmi e teamă de ce urmează. Nu mai las nici televizorul să meargă ca înainte. Ne restrângem de unde putem. Păi dacă îmi vine o factură de 30 de milioane cum am auzit că s-a întâmplat la alții, mă nenorocește. A ajuns un lux în România să ai un trai decent, la limita existenței. La iarnă o să stăm în casă cu geaca pe noi, ca să plătim mai puțin la utilități”, a declarat Rică Răducanu pentru PlaySport.

Rică Răducanu nu este impresionat de Rapid

În alte ordine de idei, fostul internațional român nu este impresionat de jocul Rapidului în acest sezon, chiar dacă elevii lui Adrian Mutu (43 ani) sunt pe locul 2 în campionat.

Rică Răducanu o creditează pe FCSB cu șanse la titlu și este de părere că dispune de cel mai bun lot din România.

„Eu cred că la Rapid sunt rezultate provizorii și de noroc. Nu văd pe cineva de care să spun că-s foarte buni și că joacă un fotbal frumos. Rapid ajunge în play-off pentru că n-are cine. Ai Farul, CFR, poate și Steaua (n.r. – FCSB) să vină din urmă, are echipă bună, o să aibă rezultate bune. Ai văzut ce tineret are? Fug bine, dar depinde de antrenor cum face echipa. Consider că FCSB e cea mai bună echipă din campionat”, a precizat Rică Răducanu.

