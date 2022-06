Cea de-a treia ediţie Sports Festival va avea loc în perioada 9-12 iunie 2022, în Cluj-Napoca, şi aduce în faţa publicului un întreg univers al sportului: două meciuri-show dedicate carierelor a doi mari sportivi români: Horia Tecău şi Adrian Mutu, un masterclass cu cel mai în vogă coach de tenis al momentului, Patrick Mouratoglou, Crosul Super Eroilor, Sports Talks, peste 20 de sporturi ce pot fi încercate gratuit de publicul larg, demonstraţii sportive, concerte şi multă distracţie.

MECIURI DEMONSTRATIVE

Meciul de retragere al lui Horia Tecău este primul mare eveniment organizat în cadrul Sports Festival 2022. El va avea loc vineri, 10 iunie, de la ora 20.00. Evenimentul este dedicat celui care a fost vicecampion olimpic şi triplu câştigător de Grand Slam la dublu şi dublu mixt. Horia Tecău îşi va sărbători cariera alături de fostul său partener la dublu, suedezul Robert Lindstedt, Andrei Pavel şi Simona Halep. Toţi vor juca alături de fostul mare tenismen român, pe terenul de tenis care va fi amenajat în BT Arena.

Meciul de retragere al lui Adrian Mutu va fi evenimentul de gală ce va închide cea de-a treia ediţie Sports Festival.

Demonstrativul de fotbal va avea loc pe Cluj Arena, duminică, 12 iunie, de la ora 19.00. Printre marii sportivi invitaţi la evenimentul dedicat celui care este, alături de Gheorghe Hagi, golgheterul all-time al României, se numără: Alessandro Del Piero, Fabio Cannavaro, Claude Makelele, David Trezeguet, Tomas Ujfalusi, Paolo Cannavaro, Luca Toni, Sébastien Frey, Dario Dainelli, Fernando Couto, Gheorghe Hagi, Adrian Iencsi, Dorin Goian, Daniel Niculae, Marius Niculae, Ciprian Marica, Ionel Ganea, Bogdan Stelea, Laurenţiu Reghecampf, Ionel Dănciulescu, Adrian Ilie, Gabriel Tamaş şi Mirel Rădoi.

MASTERCLASS PATRICK MOURATOGLOU

Cel mai în vogă coach de tenis al momentului, fondatorul Mouratoglou Tennis Academy, va fi prezent la Sports Festival, pentru un masterclass de mare clasă: The art of coaching. Evenimentul va avea loc vineri, 10 iunie, în BT Arena, între orele 16:30-17:30.

Patrick Mouratoglou este comentator sportiv şi unul dintre cei buni specialişti de tenis ai momentului. Patrick a fost antrenorul Serenei Williams din iunie 2012 până în 2022, iar din această primăvară a devenit antrenorul Simonei Halep. De-a lungul timpului a mai antrenat jucatori precum Marcos Baghdatis (pe care l-a antrenat până în finala Australian Open 2006), Julia Vakulenko, Anastasia Pavlyuchenkova, Aravane Rezai, Irena Pavlovic, Jérémy Chardy, Laura Robson, Yanina Wickmayer şi Grigor Dimitrov.

CROSUL SUPER EROILOR

Crosul Super Eroilor este dedicat alergătorilor care îşi doresc să facă sport, dar şi să ajute. Cea mai mare parte din taxele de înscriere vor merge către proiectul Spitale Publice din Bani Privaţi, a cărui misiune este aceea de a aduce spitalele din România la standardele cele mai noi, prin proiecte de renovare, reabilitare şi dotare cu echipamente moderne. Cauza este susţinută de Codin Maticiuc, care va alerga şi el la Crosul Super Eroilor, alături de mai multe vedete şi influenceri precum: Selly (Andrei Şelaru), Ana Morodan, Dani Oţil şi Răzvan Simion, Monica şi Ana Odagiu, Giulia şi Vlad Huidu, Alex Cazacu, George Tănase, Ionuţ Rusu, Cosmin Stanciu, Cosmin Natanticu, Ioana State, Robert Zanidache, Cătălin Cazacu, Andrei Ciobanu, Sorana Darclee şi Andrei Stoica.

Participanţii se pot înscrie la una dintre cele 4 probe ale competiţiei: Pro (10k), Beginner (5k), Family Run (3k) şi Kids Race (400 m). Startul se va da sâmbătă, 11 iunie, la ora 08.30, de pe Cluj Arena.

INIŢIERE

Copiii şi adulţii vor putea să îşi descopere abilităţile sportive şi pasiunea pentru sporturi din cele mai diverse, precum: aikido, baschet, curling, cross training, caiac, darts, escaladă, fitness, fotbal, gimnastică, handbal, kyokushin, karate WUKF, mountain bike, rugby, roundnet, schi, scrimă, teqball, tenis de masă şi volei. Ei vor învăţa regulile jocului de la antrenori şi jucători cu experienţă. Participanţii vor putea face un circuit maraton prin toate sporturile deschise spre iniţiere. Iar pentru ca lucrurile să fie şi mai interesante, ei vor primi un paşaport sportiv pe care pot aduna ştampile, medalii de trecere cu brio de fiecare sport pe care îl învaţă parcurgând circuitul de iniţiere Sports Festival şi care le poate aduce, la final, mai multe premii.

Accesul la activităţile de iniţiere este gratuit. Fiecare dintre ele va avea parte de infrastructura specifică pentru practicarea adecvată şi în siguranţă a sporturilor. Ele se vor desfăşura în zone delimitate şi semnalizate din Parcul Central şi Platoul Cluj Arena, vineri, sâmbătă şi duminică (10-12 iunie), între orele 10.00-19.00.

COMPETIŢII

Pe lângă secţiunea dedicată iniţierii în sport, vor fi organizate mai multe competiţii dedicate sportivilor amatori profesionişti: alergare, beach volley, BMX, darts, fotbal, moto enduro, rugby, şah, skateboard şi tenis de masă. Participarea la competiţii se va face pe bază de înscrieri, însă pasionaţii de sport pot să asiste gratuit.

SPORTS TALKS

Sports Talks este o secţiune ce va aduce în faţa publicului sportivi de performanţă. Ei vor discuta despre nevoia de mentori, ce înseamnă viaţa de sportiv, despre succes, perseverenţă şi dedicaţie. Dezbaterile vor avea loc într-o zonă special amenajată în parcul de lângă Hotel Radisson Blu, iar accesul este gratuit. La cea de-a treia ediţie Sports Festival, fanii sportului vor putea să îi asculte pe cei de mai jos:

• Adrian Mutu - fotbalist şi antrenor;

• Horia Tecău - tenismen, vicecampion mondial;

• Ana Maria Popescu Brânză - cea mai bună spadasină a lumii;

• Jaqueline Cristian - jucătoare de tenis (locul 70 WTA);

• Diana Pirciu - reprezentant Academia Naţională de Fotbal;

• Mihai Covaliu - preşedinte COSR;

• Cristiana Pîrv - voleibalistă, multiplă campioană mondială;

• Mihai Silvăşan - antrenor U-Banca Transilvania;

• Alţi invitaţi surpriză.

KILOMETRUL 0 - ACROBAŢII LA ÎNĂLŢIME

Turnul Sports Festival ce va fi amenajat lângă scenă, pe platoul BT Arena, va fi kilometrul zero al evenimentului şi atracţia principală outdoor. Trupa OK WORLD WIDE, care a făcut senzaţie în aproape toată lumea şi la emisiunile globale Românii au talent şi Got Talent, revine la Sports Festival cu conceptul lor unic de show: bagjump acrobatics. Aceştia vor face acrobaţii în aer, sărind de la 11 metri pe o pernă uriaşă.

CONCERTE & FUN ZONE

Sports Festival 2022 începe joi, 9 iunie, cu activităţi în zona centrală a festivalului, clase la scenă, provocări la mişcare oferite de cluburile sportive locale şi un concert cu trupa Hazard pe scena amenajată pe Platoul Cluj Arena (ora 20.00). Concertele vor continua cu Olivia Addams (vineri, 10 iunie, ora 20.00) şi Antonia (sâmbătă, 11 iunie, ora 20.00). Tot sâmbătă, de la ora 21.45, fanii fotbalului vor putea să vizioneze meciul Naţionalei României cu Finlanda din Nations League. Meciul va fi difuzat la scena festivalului, în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca.

Nu vor lipsi din cadrul festivalului nici zonele de relaxare, iar odată cu Sports Festival va fi inaugurată o nouă zonă de food & chill amenajată în fostul ştrand municipal.

Vineri, sâmbătă şi duminică vor avea loc şi clase dedicate educaţiei sociale în cadrul cărora copiii şi adulţii vor putea să înveţe cum să cadă şi să se ridice în siguranţă. Antrenori de judo îi vor învăţa pe doritori tehnici de cădere, fluidizarea căzăturii pentru evitarea accidentărilor, demonstraţii şi exemple de căzături frecvente.

Sâmbătă, 11 iunie, de la ora 19.00, diversitatea sportului va fi celebrată printr-o demonstraţie a cluburilor sportive participante la eveniment. Membrii cluburilor vor defila, cu steaguri, din Parcul Central, până pe platoul Cluj Arena.

Zona de festival începe din Parcul Central şi se continuă cu Părculeţul de Copii de lângă stadion, Radisson Park, Aleea Stadionului, Cluj Arena, Platou Cluj Arena, BT Arena, Parcul Iuliu Haţieganu şi Parcul Rozelor.

Sports Festival este cel mai mare eveniment din România dedicat sportului. Evenimentul ajunge în 2022 la cea de-a treia ediţie.

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei, al Consiliului Local Cluj-Napoca, al Consiliului Judeţean Cluj şi al sponsorilor: Banca Transilvania, Superbet, Radisson Blu Cluj, Mastercard, E.ON, Iulius Mall, ProArena, Magic Jackpot , WAM, Metropolitan Life, Zizin, Brainia, Regina Maria, Mega Image, DeLonghi, Verdino, Kinetic, Consiglieri, R-GOL.RO. în parteneriat cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi Federaţia Română de Fotbal.