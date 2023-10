Primele reacții după ce Dănuț Lupu a fost condamnat la închisoare: "Dar de ce cu executare? / Nu mai înțeleg nimic!"

Curtea de Apel București a respins apelul formulat de Dănuț Lupu, în care se solicita transformarea pedepsei în amendă penală. În apărarea sa, fostul fotbalist de la Dinamo și Rapid a spus că regretă faptele, însă trebuia să ajungă la spital și, în absența unui taxi, a condus fără permis.

Primele reacții după ce Dănuț Lupu a fost condamnat la închisoare

Dănuț Lupu (56 de ani) a fost condamnat la 7 luni și 10 zile de închisoare cu executare și este așteptat să își ispășească pedeapsa la Penitenciarul Rahova, scrie Prosport.

La scurt timp au apărut primele reacții din lumea fotbalului. Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, consideră mult prea drastică pedeapsa primită de Dănuț Lupu.

"Dar de ce este cu executare? E un lucru grav, nu e corect să conduci fără permis, dar am văzut cazuri asemănătoare când s-a dat cu suspendare, adică omul putea să facă arest la domiciliu, nu trebuie să-l duci în pușcărie", a spus Cristi Balaj, la Fanatik.

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a comentat într-o manieră similară situația lui Dănuț Lupu: "Mie îmi pare foarte rău. Lui Dănuț i se dau 7 luni pentru o infracțiune. Ce faci cu cei care omoară oameni, care beau la volan? Nu mai înțeleg nimic. Legea asta e interpretabilă. Eu i-aș fi dat o amendă să-l usture toată viața".

Cum a încercat Dănuț Lupu să se apere

Fostul dinamovist a susținut atunci că a fost nevoit să conducă singur, deoarece se confrunta cu probleme de sănătate și nu a găsit un taxi sau un șofer de Uber care să-l transporte la spital.

„Vreau doar să menționez că îmi pare rău, dar am fost nevoit să conduc pentru că mă simțeam foarte rău. Regret faptele, dar nu aveam altă posibilitate. Am sunat la taxi și la Uber, dar nu am găsit. Am fost nevoit să fac asta când am văzut că nu vine. Nu am făcut accident, nu am fost băut sau drogat”, a fost declarația dată de Lupu în septembrie.

Sentința dată ce Curtea de Apel București

„CAB în dosarul penal nr 13016/1748/2022 respinge apelul inculpatului Dănuț Lupu.

02.10.2023

Ora estimata: 09:00

Complet: S2 C6 A

Tip soluție: Respins apel

Soluția pe scurt: DP 1401/A/ În baza art.421 alin.1 pct.1 lit.b Cod procedură penală respinge ca nefondat apelul declarat de către apelantul inculpat Lupu Dănuţ împotriva sentinţei penale nr. 79/16.02.2023, pronunţată de Judecătoria Cornetu în dosarul nr. 13016/1748/2022. În baza art.275 alin.2 Cod procedură penală obligă pe apelantul inculpat la plata sumei de 500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpatului şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 2 octombrie 2023.

Document: Hotarâre 1401/2023 02.10.2023”, se arată în hotărârea Instanței în cazul în care Dănuț Lupu a fost condamnat.