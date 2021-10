Prima declarație a Vlăduței Lupău după ce l-a întâlnit pe Neymar: „Nici nu m-am mai uitat la meci!” 

Fană declarată a lui Neymar, Vlăduța a reușit să își întâlnească idolul din fotbal la doar câteva zile după ce reușise să câștige la licitație tricoul ediție limitată purtat de superstarul lui PSG într-un singur meci.

Cântăreața a mers la Paris, acolo unde și-a cumpărat bilete la meciul din Champions League, câștigat de PSG cu 3-2, de la care Neymar a lipsit însă, din cauza unei accidentări. Însă, accidentarea brazilianului a fost norocul artistei, care a reușit să îl cunoască pe Neymar și să facă poze alături de el.

„Radiez de fericire!”

Într-o intervenție în cadrul emisiunii 'La Măruță', Vlăduța a dezvăluit cum a fost toată experiența pentru ea și cum a ajuns să îl cunoască pe Neymar.

„Se vede pe fața mea că radiez de fericire, nu știu dacă mai are rost să și spun cât de fericită sunt. Am fost la meciul lui PSG, eu sunt fană de ani de zile a lui Neymar și nu am fost niciodată la un meci de-ale lui PSG.

Acum, având mai mult timp liber, am achiziționat oricum cu greu biletele la meci. Și mi-am luat cumva în primul rând, să îl văd de aproape pe Neymar, bineînțeles că și pe ceilalți jucători, Mbappe, Messi, Verratti. Îi știu pe toți, asta spun pentru că îmi lăsase cineva comentariu că nu știu pe nimeni în afară de Neymar.

Am zis că iau în primul rând să îi văd, am dus muncă de lămurire cu Adi, mi-a zis că nu se merită să luăm acolo, că oricum nu îi văd, oricum sunt departe. Când am venit la Paris și am aflat marți că nu va juca, pentru că e declarat accidentat, vai, mamă ce i-am zis, cu accidentarea lui.

Am zis: 'Ok, nu e problemă, dar având în vedere că mi-am luat bilet acolo, tot o să îl văd de aproape, că la meci sigur vine'. Adi a făcut pozele și era și el foarte fericit pentru fericirea mea”, a dezvăluit artista în emisiunea 'La Măruță'.

„Nici nu m-am mai uitat la meci!”

Cântăreața a dezvăluit care a fost reacția ei în momentul în care l-a văzut prima dată pe starul brazilian, mărturisind că nu s-a mai putut concentra pentru a vedea continuarea partidei.

„După ce am făcut poza, nici nu m-am mai uitat la meci. Începuse meciul și eu mă tot uitam în spate, l-am văzut pe Neymar și mă tot uitam. Oamenii din spatele meu, niște francezi deja se întrebau ce e cu mine, mai și râdeau de mine cumva, nu înțelegeau. Eu le ziceam că e Neymar, dar nu se sesiza, avea ochelari de soare, era îmbrăcat în negru. După ce am făcut poza m-am dus și le-am arătat telefonul” a adăugat Vlăduța.