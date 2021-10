Kylian Mbappe, „servitorul” lui Lionel Messi în meciul cu Leipzig! „Dublă” reușită de starul argentinian

Mbappe, „omul meciului” în confruntarea cu Leipzig, a deschis scorul încă din minutul 9, însă Silva a restabilit egalitatea în minutul 28. A fost 1-1 la pauză.

„Sunt fericit să alerg atunci când Messi merge pe teren”, spunea Mbappe într-un interviu pentru L'Equipe. Iar astăzi acest lucru s-a văzut mai bine decât oricând. Messi a marcat „dubla” care i-a adus victoria lui PSG, însă cel care a realizat fazele a fost Mbappe.

La primul gol al argentinianului, francezul a pătruns prin flancul drept, apoi, în ciuda egoismului de care a fost acuzat în multe rânduri, i-a pasat lui Messi, în centru, care a trimis în bară, însă a urmărit balonul și a marcat în cele din urmă.

Golul doi al lui Messi a venit din lovitură de la 11 metri, după un penalty scos tot de inepuizabilul Mbappe.

GOAL! Lionel Messi

PSG [3] - 2 RB Leipzig

Follow me to never miss any goal highlights#PSGRBL #PSG #UCL

pic.twitter.com/v7FIediEvm