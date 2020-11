(P) Hyundai i30 N obţine "Sport Auto Award" şi în 2020

Reprezentantul diviziei de performanţă al Hyundai este cu siguranţă i30 N, un model nou construit cu scopul de oferi o experienţă de neuitat, calitate şi, de ce nu, o carte de vizită a lumii sporturilor cu motor.

Produs al Centrului Global de Cercetare şi Dezvoltare din Coreea, noul Hyundai i30 N a fost supus testelor de anduranţă în cadrul circuitului Nurburgring atât în 2016, cât şi în 2017, context în care au fost evidenţiate avantajele conducerii unei astfel de maşini:

frânele se caracterizează prin durabilitate, având o funcţie de răcire suplimentară;

suspensia electronică permite adaptarea maşinii în funcţie de pista aleasă;

modelul are tracţiune fata şi transmisia este manuală, în 6 trepte, care facilitează schimbarea treptelor de viteză;

motorul este turbo de 2.0 litri;

prezintă 5 modalităţi prin care se poate conduce de la Eco, Normal sau Sport care permite modificarea amortizoarelor, controlul electronic al stabilităţii, sincronizarea turaţiilor etc.

pune la dispoziţie un ecran tactil, încărcător wireless şi un abonament gratuit pentru servicii LIVE cu informaţii actuale despre vreme, starea traficului, control radar sau locaţii de interes;

design-ul interior este sport şi proiectat în aşa fel încât să inspire confort şi siguranţă.

Modelul Hyundai i30 N a reuşit să fie o poveste de succes din mai multe motive

Nu este nicio surpriză că modelul Hyundai i30 N a obţinut de două ori consecutiv distincţia „Sport Auto Award”, date fiind caracteristicile care duc cu gândul la viitorul tehnologiei. Cititorii revistelor auto şi-au arătat interesul pentru model, au votat în consecinţă, iar mulţi dintre ei deja deţin maşina.

Producătorii au reuşit să continue povestea de succes şi chiar au lucrat la dezvoltarea continuă a agilităţii, aspectului şi manevrabilităţii maşinii. În fond, progresul şi calitatea producţiei le-au adus trofeul de două ori. Conducătorul auto se bucura de povestea de succes din spatele produsului câştigător al categoriei „Production cars compact class up to 35,00 Euro”.

Desigur, tehnologia utilizată în componenţa modelului a făcut posibil ca voturile să treacă de un procent de 66% care a înclinat pozitiv în favoarea acestuia. Imaginea dezvoltării tehnicilor şi inovaţiei design-ului auto este cu siguranţă Hyundai i30 N. Maşinile sport care dau posibilitatea atingerii unor performanţe şi învingerea recordurilor nu mai sunt conduse că în trecut decât de piloţi experimentaţi, ci de persoane din diverse arii de activitate.

