Nu e la EURO, dar impresioneaza oricum. Peste 5,7 miliaone de oameni s-au uitat la Zlatan Ibrahimovic si la tatuajul sau spectaculos VIDEO 

Zlatan Ibrahimovic lipseste de la EURO 2020 din cauza unei accidentari, insa reuseste sa ramana in prim plan datorita activitatilor pe care le face in vacanta.

Starul suedez se relaxeaza in Grecia, iar de curand a postat un clip in care apare la bustul gol, in timp ce se arunca in mare de pe yaht.

Detaliul cu care a iesit in evidenta este tatuajul impresionant pe care il are pe spate si care ii acopera corpul, fanii fiind impresionati de acesta, cat si de felul in care arata.

Zlatan Ibrahimovic si-a prelungit contractul cu AC Milan la sfarsitul sezonului, iar in urma cu aproximativ doua saptamani a suferit o interventie chirurgicala la genunchi.

Conform tuttomercatoweb.com, timpul de recuperare se ridica la aproximativ 4 saptamani, iar in 8 saptamani, suedezul ar putea fi apt de joc.

Vezi mai multe imagini in GALERIA FOTO de mai jos! sursa foto: Getty Images

Suedia - Ucraina, e marti, 29 iunie, de la 22:00, pe PRO TV si VOYO! Partida este si liveTEXT pe www.sport.ro.