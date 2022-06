Presa italiană informa în urmă cu mai bine de o săptămână de posibila relație dintre Ionuț Radu (25 ani) și Carolina Stramare. Cei doi au apărut în ipostaze extrem de apropiate pe rețelele de socializare, iar asta a declanșat o serie de reacții, scriindu-se despre idila dintre ei.

Carolina mai este supranumită și 'Megan Fox de Italia' datorită aspectului său, iar recent a fost surprinsă pe un yacht, în Ibiza, alături de un jucător de la Chelsea. Modelul a fost fotografiată în apropierea lui Marcos Alonso (31 ani), care a decis să își petreacă vacanța de vară alături de un grup de prieteni în faimoasa insulă iberică.

Chelsea star Marcos Alonso relaxes on yacht in Ibiza alongside glamorous pals including Miss Italia 2019 Carolina Stramare dubbed the 'Italian Megan Fox'

Alonso and another pal took a jetski out for a spin in the glorious sunshine. pic.twitter.com/VGy351cSYN