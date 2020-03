Ludovic Orban, primele declaratii dupa iesirea din izolare! Premierul anunta noi masuri pentru batranii de peste 65 de ani! Acestia vor putea iesi din izolare 

Premierul Ludovic Orban a tinut o conferinta de presa in care a facut anunturi noi despre izolare.

Conform primelor declaratii, batranii de 65 de ani vor putea iesi din case intr-un anumit interval orar.

"Am finalizat perioada de izolare, am fost testat, diagnosticul a fost negativ. In cele 14 zile de izolare, mi-am exercitat atributiile si am intervenit pentru luarea tuturor masurilor necesare. Actionam pe cateva linii foarte precise, care urmaresc cateva obiective esentiale.

Primul si cel mai important e sa avem grija de viata cetatenilor. Am participat la o intalnire de lucru, la care am convenit asupra catorva masuri care urmeaza sa fie adoptate prin ordonanta militara.

Toate masurile au ca obiectiv reducerea la maxim a contaminarii cu coronavirus. Dupa emiterea ordonantei militare 3, vom impune restrictia si intre orele 6 si 22. Cetatenii vor ava posibilitatea sa iasa din casa pentru a merge la munca, pentru a face cumparaturi necesare, pentru a face analize medicale urgente, se va permite deplasarea in jurul locuintei pentru miscare, pentru plimbarea animalelor de companie.

Cu privire la persoanele peste 65 de ani: pentru a-i proteja, se va institui aceasta interdictie de a iesi de la domiciliu, dar nu pe toata perioada zilei. Va exista un interval in care sa se poata deplasa pentru a-si cumpara ce au nevoie, pentru plimbare", a declarat Ludovic Orban la conferinta de presa.