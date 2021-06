Lorena, sora lui Catrinel Menghia, extrem de sexy la antrenamente!  A  fost campioana la saritura in inaltime si are un corp perfect

A facut ani buni sport de performanta, atat in Romania, cat si peste Ocean.

In 2005 a fost campioana nationala la saritura in inaltime, dar a avut rezultate si la triplusalt. Acum, cand se antreneaza, e la fel de sexy, dupa cum se vede pe Instagram.

Lorena a plecat in SUA in timpul liceului, unde a avut o cariera sportiva. Desi e la fel de frumoasa ca sora ei, nu a vrut sa fie model. In 2017 s-a retras din sport si a devenit antrenor personal. Mai mult, a pus pe picioare o afacere cu gustari vegane si suplimente nutritive pentru sportivi.

