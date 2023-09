Imediat după acuzațiile de viol care i-au fost aduse și în urma arestului, Joana Sanz a decis să divorțeze de brazilian, în special din cauza infidelității. Dani Alves neagă că ar fi violat-o pe tânăra fată în discoteca din Barcelona, însă susține că a întreținut relații sexuale cu acordul fetei.

Dani Alves și Joana Sanz s-au căsătorit în 2017, dar modelul a decis să divorțeze după ce a izbucnit scandalul. Joana l-a și vizitat de câteva ori în închisoare, iar după decizia de a se separa a precizat că îi va rămâne alături fostului fotbalist de la FC Barcelona, necondiționat.

Joana Sanz a publicat scrisoarea lui Dani Alves

Se pare că tânăra s-ar fi răzgândit și s-a decis să îi mai acorde o șansă lui Dani Alves, după cum au interpretat fanii și presa internațională ultima sa postare. Joana a publicat un moment de la un concert de-ale artistului Rauw Alejandro, în care cântă o piesă de dragoste, dedicată iubitei de care s-a despărțit recent, faimoasa Rosalia, alături de descrierea: „Toți știu, toți știu, toți știu, spun că știu, știu un rahat!”, versuri din piesa Hayami Hana.

Alături, Joana a postat și scrisoarea pe care a primit-o de la Dani Alves, care are un mesaj extrem de emoționant.

„Am învățat în toată această nebunie că e mai bine în doi decât singur... când unul cade celălalt îl rridică, când unuia îi este frig celălalt îl încălzește. Așa suntem noi. Îți mulțumesc pentru rezistență, îți mulțumesc pentru reziliență, îți mulțumesc că nu te-ai dezis de mine.

Întotdeauna am spus că tu ești cea pe care am visat-o întotdeauna, însă acum spun că ești mai mult decât am putut visa. Știu că nu îți place singurătatea și îmi imaginez cât de dificil este pentru tine totul, însă va trece totul și vom deveni mai puternici împreună. E incredibil că încă simt fluturași atunci când te văd, e incredibil să simt atâta dragoste pentru tine după atâta timp...

Dar cel mai incredibil este să știu că acolo ești tu pentru a răspunde la toate astea. Ce a fi, unde va fi, cum va fi, dar mereu cu tine. Te iubesc pentru totdeauna”, se arată în scrisoare.