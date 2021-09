Hulk, cunoscutul fotbalist brazilian, a anunțat recent că urmează să devină tată pentru a patra oară. Fost jucător la FC Porto și Zenit, actualul atacant de la Atletico Mineiro s-a căsătorit la începutul anului 2020 cu Camila Angelo, nepoata fostei soții. Fotbalistul în vârstă de 35 de ani mai are trei copii cu fosta soție, iar acum urmează să devină tată pentru a patra oară, anunțul fiind făcut prin intermediul unei postări pe Instagram.

Fosta sa soție, Iran Angelo de Souza, nu poate trece peste ce i s-a întâmplat și a vorbit recent de rana pe care i-a provocat-o atacantul câștigător de Cupa UEFA, cu Porto, într-o formație din care făcea parte și Cristi Săpunaru. Iran crede că rana nu i se ca cicatriza vreodată. Într-un material publicat de tabloidul britanic The Sun, Iran Angelo de Souza a vorbit despre durerea care i-a schimbat definitiv viața.

Înșelată și părăsită, fosta soție a fotbalistului milionar a rămas traumatizată. "Știa toate slăbiciunile mele"

"Din momentul în care mă trezesc și până încerc să adorm stau și mă gândesc de ce mi s-a întâmplat mie asta. Și nu pot să înțeleg! Simt o durere imensă, inima mi se frânge. Pentru mine ea îmi era ca o fiică (n.r.: - noua soție a lui Hulk).

I-am dat totul din momentul în care a venit pe lume. Mi-am sacrificat de atâtea ori visurile pentru a i le face pe ale ei să devină realitate. Şi aici nu vorbesc doar despre bunuri materiale, pentru că este uşor de dat când ai bani, ci mă refer la dragoste, atenţie, respect.



Ştia slăbiciunile mele, durerile şi temerile mele. A avut parte de dragostea mea. Tot ceea ce îmi spunea era bun. Era perfectă, dar Doamne, cât de mult m-am înşelat! Totul mi s-a întâmplat pentru că am iubit-o prea mult şi am avut încredere în ea", a povestit Iran, în The Sun.

Hulk, avere de 70 milioane de dolari

Givanildo Vieira de Sousa și Iran Angelo de Souza au fost căsătoriți timp de 12 ani, din 2007 până în iulie 2019, când s-au despărțit în mod oficial. La câteva luni, Hulk a început o relație cu Camila Souza (32 de ani), nepoata fostei soții. În vârstă de 35 de ani, Hulk a evoluat la FC Porto, Zenit Saint Petersburg sau Atletico Mineiro. Pentru selecționata Braziliei a evoluat de 49 de ori.

Hulk are o avere estimată la 70 milioane de dolari.