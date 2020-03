INCONSTIENTA PURA! Un pusti de 22 de ani este acuzat ca a infectat 400 de persoane cu COVID-19! A parasit Spania desi era suspect 

Un fost rugbyst de la Buenos Aires Cricket & Rugby Club este acuzat ca ar fi imbolnavit 400 de oameni care au calatorit spre Argentina.

Conform cotidianului Ole, Luca Singerman de 22 de ani a mers pe un vas pe care calatoreau inca 400 de persoane, fiind suspect de COVID-19. Acesta se afla la un schimb de experienta cu facultatea in Spania, insa dupa decizia de suspendare a cursurilor, acesta impreuna cu colegii sai au luat decizia de a reveni in Buenos Aires, insa au facut prima data o escala in Montevideo.

Pustiul sustine ca el si prietenii sai au petrecut 14 zile in carantina inainte de a se urca pe vas, insa autoritatile tot la retinut si testat, iar rezultatele urmeaza sa fie publicate. In cazul in care va fi depistat pozitiv, Singerman risca pana la 15 ani de inchisoare.