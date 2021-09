Ilie Năstase, apariție de senzație la Masked Singer! Nimeni nu și-a dat seama că este el 

Cu multe schimbări în rândul detectivilor, noul sezon din Masked Singer România a debutat în forță, cu un invitat de excepție. Bufnița a fost unul dintre personajele care a apărut în prima ediție, iar în spatele măștii s-a aflat, spre uimirea tuturor, Ilie Năstase.

„Nu am cântat niciodată! Fredonez, așa. Îmi place să ascult muzică, dar nu mă bag, nu am voce. Am făcut tot ce am putut din melodia asta, mai mult a fost vorbită”, era descrierea Bufniței.

Năstae a avut un moment cu adevărat emoționant, impresionându-i pe detectivi cu interpretarea piesei „My Way”, cântată de Frank Sinatra. Fostul tenismen nu a rezistat dificultății costumului și astfel s-a demascat singur, chiar înainte de duel și de eliminarea pe care o decide publicul.