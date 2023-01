La șase luni de la despărțirea cu scandal de legenda lui AS Roma, Ilary și-a făcut publică relația cu noul iubit pe care îl are. Prezentatoarea a postat pe contul de Instagram o fotografie prin care a lăsat de înțeles că are un nou iubit, asta după ce în octombrie Totti a apărut alături de iubita sa, Noemi Bocchi, în spațiul public.

În fotografia postată de Ilary, femeia își ține picioarele întinse pe piciorul unui bărbat, care și-a pus mâna afectuos pe ea. Bărbatul „misterios” este Bastian Muller, conform Cosmopolitan, un antreprenor din Germania. Fosta soție a lui Totti a confirmat indirect relația cu o altă postare de la o masă dintr-un restaurant, în care a tag-uit contul lui Muller.

Ilary Blasi și Francesco Totti, față în față la tribunal! Cum au apărut cei doi

Ilary Blasi și Francesco Totti s-au întâlnit la tribunal în luna noiembrie după cum informează football-italia.net, apărând și primele imagini cu cei doi în drumul spre instanță. Ilary și Totti au mers separat, însă dau semne că ar putea ajunge la o înțelegere.

Ilary a fost prima care a ajuns la tribunal, însoțită de sora ai și de avocatul Simeone. Ulterior a ajuns și Francesco Totti, însoțit de avocata Laura Matteucci. Audierea a durat o oră și 15 minute și s-a încheiat fără ca cei doi să facă vreo declarație. Legenda Romei și-a acuzat soția că i-a furat ceasurile Rolex, în timp ce Blasi a cerut să îi fie returnate mai multe genți și perechi de pantofi de designer pe care el le-a ascuns.