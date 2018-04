I s-a spus "Doamna Moarte" si l-a exasperat pe Hitler de una singura! Cum ii ucidea soldatii

Povestea ei a devenit legenda.

Lyudmila Pavlichenko este unul dintre cei mai tari lunetisti din istorie, si de departe femeia cu cel mai mare succes ca "sniper". Aceasta a servit pentru URSS in al doilea razboi mondial, fiind nascuta in Bila Tserkva, acum in Ucraina.

Rusoaica are nu mai putin de 309 victime confirmate, din care 36 de lunetisti ce o vanau pe ea, in bataliile de la Odessa si Sevastopol, acolo unde a dat piept cu armata nazista dar si cu fortele romane ce luptau de partea Germaniei.

Tanara de doar 25 de ani a devenit o adevarata legenda a armatei sovietice, fiind scoasa de pe front dupa ce a ajuns la gradul de maior.

Aceasta a fost aruncata in lupta in 1941, folosind o pusca Tokarev SVT-40 semi-automatica, fiind una dintre cele 2000 de femei lunetiste folosite de armata rusa, din care doar un sfert au supravietuit razboiului.

Lyudmila a inregistrat 187 de victime in lupta de la Odessa, insa dupa ce orasul a fost ocupat de armata romana, a fost mutata pe frontul de la Sevastopol, unde a mai luptat inca 8 luni, strangand in total 309 victime confirmate.

Dupa razboi, tanara a fost primul rus invitat de presedintele USA la Casa Alba, mergand apoi in adevarate turnee in USA, Canada si Anglia, acolo unde a fost elogiata pentru reusitele ei impotriva Germaniei lui Hitler.

Lyudmila a trait pana la varsta de 58 de ani, murind in 1974, si este portretizata in filmul "Battle for Sevastopol", lansat in 2015.

A fost decorata dupa razboi cu distinctii ca "Erou al Uniunii Sovietice", "Ordinul Lenin", Medalia de Merit, Medalii de merit pentru bataliile de la Odessa si Sevastopol si Medalia de merit pentru castigarea razboiului.