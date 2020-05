I-a tinut umbrela si acum il duce la altar! Francesca, supermodelul care l-a cucerit pe unul dintre cei mai doriti barbati ai planetei

Celebrul pilot italian Valentino Rossi (41 de ani) se va aseza la casa lui, viitoarea sotie fiind fotomodelul Francesca Sofia Novello, cu care are o relatie din 2017.

Cu 9 titluri de campion mondial in palmares, dintre care 7 la clasa regină a motociclismului viteza, ”Il Dottore” poate fi considerat cel mai de succes pilot din toate timpurile, asa cum in Formula 1 este, cel putin deocamdata, Michael Schumacher.

In viata privata, ”Doctorul” Rossi a evitat mult timp sa se casatoreasca si sa aiba copii. ”Enzo Ferrari mi-a spus ca, atunci cand un pilot devine tata, pierde o secunda pe tur. Daca mai pierd una, voi fi ruinat...”, declara recent sportivul italian, aflat inca in activitate, la echipa Yamaha.

Ei bine, se pare ca perioda de carantina petrecuta alaturi de iubita Francesca Sofia Novello l-a determinat pe Valentino Rossi sa-si schimbe viziunea. Astfel, conform saptamanalului ”Chi”, cei doi se vor casatori cat de curand.

Cea care a reusit in cele din urma sa-l ”imblanzeasca” pe rebelul Rossi a intrat in viata acestuia in 2016, cunoscandu-se chiar pe pista celebrului circuit de la Monza. In timp ce Valentino se pregatea de startul intr-o noua cursa, Francesca era una dintre frumusetile aduse in preajma pilotilor pentru a le tine umbrelele de protectie.

Cum Valentino Rossi venea atunci dupa o despartire dureroasa, de Linda Morselli, apropierea de Francesca Sofia Novello, cu 15 ani mai tanara, i-a picat ca un pansament ”Doctorului” ranit.