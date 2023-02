Cu o zi înainte de meciul în care a marcat de două ori și l-a depăşit pe Raul la numărul de goluri marcate pentru Real Madrid, starul francez a marcat așa cum se cuvine Valentine's Day.

Atacantul galacticilor i-a oferit un buchet imens de trandafiri actualei partenere, Jordan Ozuna, dar nu a uitat ;i de cele două femei care l-au făcut tată, Cora Gauthier și Chloe de Launay.

Fostele partenere ale lui Karim Benzema au primit buchete asemănătoare, iar fotografiile postate de acestea pe rețelele de socializare au devenit virale.

Karim Benzema are un băiat și o fată cu Chloe de Launay și un fiu cu Cora Gauthier.

