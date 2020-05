Fotbalist de top, agresat sexual in avion. INCREDIBIL ce-a putut sa-i faca o femeie necunoscuta

Un jucator de fotbal american din NFL, ramas deocamdata neidentificat, a dat in judecata compania aeriana United Airlines in urma unui incident petrecut in timpul unei curse de la Los Angeles la Newark (New Jersey).

Respectivul sportiv, dar si un alt barbat aflat pe un scaun alaturat, spun ca au sesizat in mod repetat personalul de la bord cu privire la o femeie care le face avansuri sexuale, fara sa se ia nicio masura.

Conform avocatilor din proces, fotbalistul a sesizat in prima faza insotitorii de zbor plangandu-se de limbajul neadecvat al femeii, care era cel mai probabil in stare de ebrietrate sau sub efectul unor substante interzise.



Apoi, pe langa limbajul vulgar, respectiva pasagera a indraznit sa se apropie nepermis de mult de jucator si sa-l mangaie pe genunchi si pe coapse.



Dupa mai mult de o ora de tensiune, avansurile s-au intensificat, iar femeia i-a tras fotbalistului masca de protectie pe care o purta pe fata si l-a apucat de organele genitale. A fost punctul culminant al incidentului, moment in care barbatul s-a ridicat de pe scaun si a strigat dupa ajutor in fata tuturor celor aflati in avion.