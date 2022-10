Florin Lovin e businessman: „Câștig dublu față de ultimul salariu la Astra Giurgiu!” Sfatul pentru tinerii jucători 

După ce s-a retras din fotbal, Florin Lovin (40 ani) a îmbrățișat cariera de impresar. Avea sub contract jucători importanți din campionatul României, cum ar fi Constantin Budescu (33 ani) și Denis Alibec (31 ani). Însă, fostul închizător al Stelei București (n.r. actuală FCSB) s-a reprofilat rapid și a optat pentru deschiderea unui magazin online dedicat articolelor sportive.

„Am deschis primul site de specialitate din România – ghetefotbalonline.ro. A fost cu mult peste așteptările mele. Ajunsesem să vând în jur de 50-80 de perechi pe zi. Piața din România era avidă după un site de genul, nu o făcea nimeni. M-a luat prin surprindere cât de bine a mers. E un business destul de greu de gestionat logistic, pentru că lucram exclusiv cu branduri premium.

La un moment dat, mă depășeau toate oricât încercam. Eram mereu cu un pas în urmă față de ce însemna business-ul ăsta. Am făcut și greșeli, prima a fost să deschid magazin fizic. Nu mai puteam să susțin financiar. Toate lucrurile pe care le-am învățat din perioadele mai complicate m-au dezvoltat enorm. Chiar dacă investiția dă cu minus economic, îți dă cu plus ca dezvoltare personala. Dacă te educi și te dezvolți mereu, nu are cum să nu vină răsplata”, a declarat Florin Lovin pentru Afan.

Florin Lovin închiriază apartamente în regim hotelier

Pe lângă această afacere, Florin Lovin a achiziționat mai multe apartamente pe care le închiriază în regim hotelier. Din cele două businesuri, acesta a mărturisit că acumulează un venit mai mare decât cel de la Astra Giurgiu, echipă alături de care a câștigat campionatul în sezonul 2015-2016.

„Mi-am deschis niște apartamente în regim hotelier. Ele sunt plasa mea de siguranță. Orice s-ar întâmpla îmi asigură traiul de zi cu zi. Astea rămân stabile, mereu vom avea o viață liniștită cu ele.

Eu n-am avut niciodată foarte mulți bani. Spre deosebire de foștii mei colegi, eu am fost în coadă ca bani câștigați din fotbal. Am ajuns acum să fac mai mulți bani decât făceam din fotbal. Câștig dublu, spre exemplu, față de ultimul meu salariu la Astra, când am ieșit campion.

Mulți sportivi nu vor să înțeleagă. Merg pe ideea: 'Lasă, am timp'. Înainte să plec în Austria sau Germania și eu gândeam la fel. Aveam colegi la 1860 Munchen care aveau 1,5 milioane de euro salariu pe an și veneau cu o mașină normală, se îmbrăcau normal. Și eu, că jucasem în Liga Campionilor, mă îmbrăcam numai de firmă. Atunci mi-am schimbat viziunea total. De ce e mai important unul dacă vine cu Porsche sau mai știu eu ce? Educația copiilor și a tinerilor trebuie să primeze. Contează ce fel de om ești, ce ai în cap, ce oferi, nu contează cum te îmbraci, câți bani dai pe haine.

Jucătorii n-ar trebui să-și facă un țel din a demonstra lucruri. Când m-am dus la Steaua, aveam Skoda. În jurul mereu, îți dai seama, toată lumea era cu Range Rover, Mercedes. Pe mine nu m-a interesat”, a mai spus Lovin.

Florin Lovin îi încurajează pe tinerii fotbaliștii să nu irosească banii

Uefantasticul are și un sfat pentru tinerii jucători. Le recomandă să investească banii pe care-i câștigă și le sugerează să cumpere mai multe apartamente în perioadă în care activează ca fotbaliști profesioniști.

„Să zicem că ești fotbalist pe la 20 de ani și câștigi aproximativ 10.000 de euro pe lună. 80% din bani i-aș investi într-un apartament, cu o rată lunară de 7-8.000 de euro. Rămâi cu 2-3.000 de euro să trăiești, nu ai voie să consumi mai mult. Cu rata aia, într-un an și puțin ai plătit creditul. La finalul unui contract de genul, de câțiva ani, ai 3-4 apartamente care îți rămân.

Înveți să nu faci excese, te disciplinează felul ăsta de investiții. Nu trebuie să ieși mereu la restaurant, poți manca și acasă. De ce să-mi iau parfum de 1.000 de euro când pot lua cu 100. Da, stilul ăsta de viață poate merge pentru jucători, nu știu, din Premier League, care câștigă milioane”, a precizat Denis Alibec.