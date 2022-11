Pompierii de la faţa locului nu au putut da detalii, folosind doar termenul "explozie". Informaţia că a fost vorba de rachete fusese difuzată de postul privat Radio ZET.

Premierul polonez Mateusz Morawiecki a cerut întrunirea de urgenţă a comitetului guvernamental pentru securitatea şi apărarea naţională, a anunţat pe Twitter un purtător de cuvânt al cabinetului de la Varşovia.

Un înalt oficial din domeniul informaţiilor din SUA a declarat pentru Associated Press că rachetele erau ruseşti.

Departamentul american al apărării a comunicat că deocamdată nu poate confirma ştirile despre incident. „Adunăm în continuare informaţii”, a declarat generalul de brigadă Patrick Ryder, purtător de cuvânt al Pentagonului.

On site video with the Two Rockets shot into Poland which clearly shows no explosion but remnants of a fallen rocket. If there was an explosion the tires would be damaged and they are not. ???? pic.twitter.com/7laMxHFy4E