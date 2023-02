Camelia Potec și-a luat câteva zile libere după ce a împlinit vârsta de 41 și a ales Barcelona, pentru a se distinge. Însă nu a fost totul atât de roz pentru campioana olimpică de la Atena 2004.

Decizia luată de Camelia Potec după ce a fost jefuită în Barcelona: „Și iau în calcul să mă specializez și mai mult”

Președintei FRNPM i-a fost jefuită mașina pe care a închiriat-o în Barcelona, iar hoții au reușit să sustragă câteva bagaje din portbagaj, asta după ce au spart luneta și au lăsat automobilul avariat.

Camelia Potec a vorbit despre incident și a evidențiat că a luat lecții de autoapărare și că va lua în calcul să se specializeze mai mult pe această temă, având în vedere furtul care s-a produs chiar pe pielea fostei înotătoare.

„Nu mă aşteptam ca în parcarea unui mall, cu pază şi video, să poată să spargă o maşină. A fost o parcare subterană, am şi plătit tichet. Eu am fost educată, ca în momentul în care se petrece o infracţiune, nu am atins nimic în afară de volan. Era vineri seară şi eram singură. Am luat lecţii de autoapărare şi iau în calcul să mă specializez mai mult”, a spus Camelia Potec, potrivit Antena Sport.

Camelia Potec a fost jefuită în Barcelona

Președinta Federației Române de Natație a mers în Barcelona după ce a împlinit 41 de ani, însă vacanța s-a încheiat dezastruos pentru fosta sportivă. Camelia Potec a postat pe contul de Instagram imagini în care a dezvăluit seara de coșmar prin care a trecut, după ce a fost jefuită în capitala Cataluniei.

Mașina pe care fosta sportivă o închiriase a fost jefuită și distrusă de hoți, în timp ce ea se afla într-un centru comercial. Hoții i-au furat din bagaje și au spart luneta mașinii pe care Potec o închiriase.