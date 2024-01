Salariul superstarului portughez este estimat la 200 de milioane de dolari pe sezon, astfel că nu s-a uitat la bani când a fost nevoit să îi caute mamei sale un cadou, cu ocazia zilei sale de naștere. Maria Dolores Dos Santos Aveiro a împlinit 69 de ani pe 31 decembrie.

Atacantul lui Al-Nassr i-a oferit un cadou deosebit mamei sale, care s-a ocupat atât de creșterea sa și a fraților săi, dar și de creșterea copiilor lui Cristiano Ronaldo. Portughezul și-a luat familia și au zburat împreună în Madeira, pentru a sărbători aniversarea mamei sale, dar și Revelionul în țara natală.

Fotbalistul nu s-a rezumat la prezența sa drept cadou, ci i-a achiziționat Mariei Dolores un bolid de lux, care a costat aproximativ 80.000 de dolari. E vorba despre un Porsche Cayenne nou, pe care mama lui Cristiano Ronaldo l-a primit înfășurat într-o fundă roșie.

Surorile lui Cristiano Ronaldo au filmat-o pe Maria Dolores plângând în momentul în care nepotul său, Cristiano Ronaldo Jr., îi arată cadoul.

Cristiano Ronaldo gifted his mom a $80k Porche Cayenne on her 69th birthday. pic.twitter.com/5xNVPbu3M9