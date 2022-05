Startul meciului a fost întârziat de incidentele din afara stadionului, însă atmosfera a fost una spectaculoasă. Cea desemnată să întrețină publicul înainte de începutul partidei a fost cântăreața Camila Cabello, care a avut un moment spectaculos, acompaniat de o coregrafie pe măsură.

Cu toate astea, fanii celor două echipe, nemulțumiți, cel mai probabil, și de întârzierea startului partidei, au început să huiduie la momentul artistic al Camilei. Mai mult, suporterii au început să cânte imnurile propriilor echipe, iar acest lucru a enervat-o pe cântăreață.

Camila a postat pe Twitter un mesaj în care își arăta dezamăgirea față de atitudinea fanilor.

„Urmărind prestația noastră, nu pot să cred că oamenii au început să cânte imnurile echipelor lor atât de tare în timpul momentului nostru. Eu și echipa mea am lucrat până la epuizare, atât de mult timp pentru a aduce atmosferă bună și a face un show pe măsură. Foarte nepoliticos, dar aia e. SUNT MÂNDRĂ CĂ V-A PLĂCUT!”, a scris Camila.

Ulterior, tweet-ul a fost șters de Camila, iar apropiați ai cântăreței au dezvăluit că nu cântăreața a postat: „A fost șters pentru că cineva a avut acces la contul Camilei și a pus cu intenția de a posta pe propriul cont”, conform Daily Star.

De pe contul oficial s-a făcut o altă postare, în care Camila puncta că s-a simțit incredibil: „A fost ceva ce nu voi uita niciodată!!! Moment de vis pentru toți! Mulțumesc UEFA Champions League, suntem extrem de onorați să facem parte dintr-un meci atât de mare.

Am crescut uitându-mă la fotbal cu familia mea și energia a fost electrică, m-am distrat să mă uit la moment după show. Mulțumesc echipei mele, dansatorilor, muzicienilor și directorilor creativi care au muncit din grue la acest show!”

This was something I will never forget !!!!!!! Dream moment for all of us! Thank you UEFA @ChampionsLeague and @PepsiGlobal, we’re so honored to be part of such a huge game #PepsiShowhttps://t.co/XeDYMiydux pic.twitter.com/DMx6ec9uAj