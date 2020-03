BREAKING NEWS | Printul Charles, POZITIV cu Covid-19! Primele informatii despre starea de sanatate a printului de 71 de ani

Printul Charles a fost infectat cu noul coronavirus.

Printul Charles, in varsta de 71 de ani, a fost depistat pozitiv cu Covid-19. Potrivit BBC, in acest moment prezinta simptome usoare si per total este intr-o stare de sanatate buna.

Ducesa de Cornwall (72 de ani) a fost, de asemenea, testata, insa nu are virusul.

Printul se afla in carantina acasa, potrivit unei declaratii oficiale:

"In conformitate cu sfaturile guvernamentale si medicale, printul si ducesa se autoizoleaza acasa in Scotia. Testele au fost efectuate de NHS in Aberdeen. Nu este cunoscut in acest moment de unde s-a infectat printul din cauza numarului mare de angajamente pe care le-a desfasurat in rolul sau public in ultimele saptamani."