BREAKING NEWS! Fostul sef de Formula 1 de la Renault, Flavio Briatore, in stare grava dupa ce a fost infectat cu Covid-19 

Flavio Briatore a fost testat pozitiv cu noul coronavirus.

Omul de afaceri de 70 de ani s-ar afla in stare grava la un spital din Milano dupa ce a fost internat in urma depistarii virusului in corpul sau.

Conform L'Espresso, starea sa este grava, insa nu a fost nevoie sa fie transferat la terapie intensiva. Briatore este de ceva zile in centrul unui scandal din Italia, dupa ce clubul sau din Porto Cervo a devenit focar de infectie. Mai mult de 60 de persoane, inclusiv clienti si personalul clublui au fost testate pozitiv cu coronavirus.

In urma cu mai bine de o saptamana, Briatore a participat la un meci de fotbal alaturi de persoane celebre, printre care si Sinisa Mihajlovic, care a fost depistat si el pozitiv in urma cu cateva saptamani.