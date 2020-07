BREAKING NEWS: Ce nu vor mai avea voie sa faca romanii la plaja si in apa de la 1 august! Masuri de ultima ora anuntate de autoritati

Pentru a limita raspandirea infectiilor cu coronavirus vor fi luate noi masuri de siguranta, anunta Comitetul National pentru Situatii de Urgenta.

Prin noua hotarare luata de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, valabila de la data de 1 august, romanii vor fi din nou obligati sa respecte un nou set de reguli.

"Pentru plaje, distanta mai mica de 2 metri intre persoane/sezlonguri este permisa numai pentru soti si copii insotiti de adulti (parinti/bunici).

Regula este si in apa, ramane doar sa o respectam", a spus Nelu Tataru pentru Digi 24.

O noua masura este legata de terasele restaurantelor, care se vor inchide la ora 23:00 si acolo, cu restrictiile de rigoare.

"Operatorii economici au obligatia sa ia masuri pentru limitarea numarului de clienti la numarul locurilor pe scaune, precum si a oricaror activitati care presupun internactiunea fizica intre clienti, inclusiv dansul", se arata in hotarare.

Tataru a mentionat ca perioada in care masurile vor fi impuse "depinde de evolutie", iar acestea sunt adaptate de fiecare comitet judetean pentru situatii de urgenta in zonele in care exista focare.