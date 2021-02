BREAKING NEWS | Atentie, imagini DURE! O tanara a fost salvata in ultima clipa de la moarte la metroul din Bucuresti! Doi calatori au TRAS-O de pe sine

O minora a sarit in fata metroului in statia Dristor din Bucuresti!

Fata a fost salvata dupa interventia a doua persoane aflate pe peron, care au tras-o din fata trenului in ultima clipa.

"In jurul orei 15:35, la stadia de metrou Dristor 1, linia 2 a avut loc un incident in care a fost implicat un calator. Din primele informatii, aceasta s-a aplecat peste peron, ulterior fiind ridicata de doi calatori aflati in zona. Conform procedurilor care se aplica in astfel de situatii, a fost solicitata interventia echipajelor SMURD si a Politiei Metrou. Acest eveniment regretabil este cercetat de Politie. Precizam ca circulatia trenurilor nu a fost afectata", a transmis Metrorex intr-un comunicat.

Tanara implicata in incident a fost transportata la spita pentru evaluare si ingrijire de specialitate.