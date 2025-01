Ion Țiriac a stat, în ultimele decenii, numai pe podiumul clasamentului în care apar cei mai bogați români, ocupând mult timp și locul 1. Și, atunci când banii sunt oarecum fără număr, ei trebuie cheltuiți, totuși, pe ceva. De aceea, bogații lumii au tot felul de preferințe, hobby-uri și „jucării“ extravagante, foarte costisitoare.

Ion Țiriac nu face excepție de la regulă. Pasiunea sa pentru mașini scumpe, de colecție, e de notorietate și a dat naștere la inaugurarea „Ion Țiriac Collection“, un muzeu unde și-a expus „piesele de rezistență“. De pildă, pe site-ul oficial scrie că „Tiriac Collection este singura galerie din lume ce include toate cele 7 modele Rolls-Royce Phantom din seriile I-VII – accesibila tuturor vizitatorilor“.

În dialog cu site-ul acestui obiectiv turistic, Țiriac a explicat că, într-adevăr, e un om „incurabil“, când vorbim despre achiziționarea mașinilor de colecție.

„Copiii cred că mă vor trimite la un doctor să vadă dacă sunt normal la cap… Asta este treaba. E o boală cronică, nu e numai o pasiune. Nu mă mai duc la licitații, deși, câteodată, nu pot să mă abțin. Am fost în Anglia și am cumpărat 4 bucăți“, a povestit miliardarul român.

Țiriac a explicat apoi că, dacă ai resurse financiare aproape nelimitate, atunci investiția în mașinile de colecție poate fi o alegere foarte inspirată și profitabilă.

„Cea mai bună investiție în ziua de azi e arta, adică picturi, sculpturi. Apoi, vin mașinile. Un Ferrari s-a vândut acum câteva luni cu 55 de milioane și jumătate de dolari. O mașină care a costat 3.000 de dolari. De ce? Pentru că au fost numai 10“, a spus fostul jucător de tenis.

Țiriac a admis că, de-a lungul anilor, a făcut și niște afaceri proaste cu vânzarea mașinilor scumpe: „Am fost un mare pasionat al lui Ferrari. Mereu am luat, am luat, am luat, le-am ținut pe unde nu am știut de ele. Vă spun o poveste complet ridicolă, dacă puteți să o credeți. Când a ieșit Ferrari F40, mi-au alocat unul. E serie limitată. Companie deșteaptă, serie limitată peste serie limitată… Am mai cumpărat, imediat, la suprapreț încă unul. Problema a fost că nu am avut timp de ele, le-am lăsat pe undeva prin Germania 10 ani. Le-am vândut apoi pe ambele cu prețul unuia. Și acum mă uit și îmi dau palme. Mă uit în oglindă și mă întreb cât de prost pot să fiu, pentru că un F40 se vinde acum cu 1 milion și ceva de euro“.

Potrivit celor mai recente estimări, averea lui Ion Țiriac e de 2,1 miliarde de dolari.