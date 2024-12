Presa din Italia a scris în dimineața zilei de miercuri că Ion Țiriac și Dan Șucu se pregătesc să preia clubul Genoa, ce activează în Serie A.



Dacă în cazul lui Dan Șucu zvonurile s-au adeverit, în privința lui Ion Țiriac lucrurile au stat diferit.



Fiul miliardarului român a anunțat astăzi că nu s-a pus problema ca tatăl său sau fundația pe care o conduce să preia clubul Genoa, cum nu a fost cazul nici când s-a vorbit despre Manchester United, cu zece ani în urmă.

Țiriac nu se implică la Genoa



Totuși, Țiriac jr. a ținut să puncteze faptul că dacă va investi vreodată în fotbal, atunci cu siguranță o va face doar la clubul Dinamo.



"Not Manchester United 10 years ago... Not Genova today... Dacă ar fi fost să fie... there was always only one true love: 'Doar Dinamo București'.

Deocamdată însă, există fundațiile care au grija miilor de sportivi tineri și bineînțeles de studenți în zone defavorizate. Iar pe aceste fundații le vom duce în Liga Campionilor. Câți mai mulți și cât mai sus an după an după an", a fost mesajul postat de Țiriac Junior pe rețelele de socializare.



Genoa a avut parte de un început modest de sezon în Serie A, după care a făcut o schimbare la nivelul băncii tehnice. Alberto Gilardino a fost înlocuit de Patrick Vieira, iar în prezent echipa este la șase meciuri la rând fără eșec în campionatul Italiei.



După 16 meciuri, Genoa este pe locul 13, cu 16 puncte, la egalitate cu AS Roma și Lecce.