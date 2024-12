Cristian Tudor Popescu e, în mod cert, cel mai savuros comentator din presa românească! Pentru că declarațiile sale nu te pot lăsa indiferent. Reputatul gazetar are o mare calitate: se ferește de vorbe goale, de platitudini și spune lucrurilor pe nume. Fie că vorbește despre sport, politică sau orice alt subiect.

Acum, Cristian Tudor Popescu a fost invitatul cuplului Radu Parachivescu - Cătălin Striblea, în cadrul podcastului „Vorbitorincii“ pe care aceștia îl realizează. Potrivit ziare.com, aici, CTP a fost întrebat și despre Ion Țiriac. Și a oferit un răspuns acid, deranjat mai ales despre modul în care omul de afaceri, fost jucător de tenis, a tratat subiectul delicat legat de Călin Georgescu, candidat independent la alegerile prezidențiale care au fost anulate.

„Am jucat un set cu el și am câștigat 7-6, dar nu mă voi mai întâlni cu Ion Țiriac în această viață. Deloc! După tot ce a debitat în ultimii ani... nu. Nu se mai poate. L-am admirat, a fost idolul meu, i-am mirosit ciorapii în vestiar dar, ce a făcut în ultimii ani a fost groaznic. Uitați-vă și acum ce declarații are în legătură cu CG-ul (n.r. - Călin Georgescu), Mesia cu macetă, uitați-vă ce declară Ion Țiriac“, a tunat Cristian Tudor Popescu.

