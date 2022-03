Au călătorit 22 de ani fără întrerupere! O familie din Argentina a condus 362.000 km pentru o aventură fantastică

Herman și Candelaria Zapp au plecat în lume în anul 2000, cu o mașină de epocă Graham-Paige, construită în 1928 și lărgită la comandă cu încă 40cm, după mărirea familiei.

Cuplul a făcut patru copii pe drum

Argentinienii au lipsit de acasă 22 de ani, au vizitat 102 țări și au condus 362.000 km. Pe drum, cuplul au făcut patru copii, Pampa (19 ani), născut în SUA, Tehue (16 ani), născut în Argentina, Paloma (14 ani), născută în Canada, și Wallaby (12 ani), venit pe lume în Australia. Familia a rămas blocată în Brazilia, în 2020, din cauza pandemiei de Covid-19, unde a adopat câinele Timon și pisica Hakuna.

Cei șase sud-americani au fost găzduiți în peste 2.000 de case de pe tot globul și au avut de înfruntat furtuni puternice, Herman s-a îmbolnăvit de malarie, dar au trecut și prin zone unde izbucnise gripa aviară, în Asia, Ebola, în Africa, și febra dengue, în America Centrală. Ei și-au finanțat călătoria în special prin vânzarea a peste 100.000 de copii din cartea "Catching a Dream" ("Îndeplinirea unui vis"), dar și din donații online sau la fața locului.

Au ajuns la Muntele Everest, la carnavalul de la Rio sau la mormântul Regelui Tutankhamon

Aventura i-a dus pe cinci continente - America, Africa, Oceania, Asia și Europa. Ei au ajuns la poalele Muntelui Everest, au intrat în mormântul Regelui Tutankhamon în Egipt, au încercat mâncăruri exotice în Asia, au traversat multe întinderi de apă, au vizitat cele mai importante obiective turistice din Europa sau au dansat cu băștinașii din Namibia sau la Carnavalul de la Rio. Cei șase au intrat de curând în Argentina, oprindu-se la granița cu Uruguay, în localitatea Gualeguaychu, iar astăzi sunt așteptați de mii de oameni în fața Obelisco de Buenos Aires, un monument de unde au pornit în călătorie, acum 22 de ani.

Au schimbat doar opt rânduri de cauciucuri

"Mașina nu arată confortabil, dar a fost minunată. S-a comportat bine în orașe, prin noroi și nisip. Nu are aer condiționat și scaunele nu sunt grozave, dar am schimbat doar opt rânduri de cauciucuri și am avut nevoie de reparații majore o singură dată, în toată călătoria. Ne-a fost o casă mică, dar am avut o curte uriașă, cu plaje, munți și lacuri. Dacă ne săturam de o priveliște, schimbam decorul. Mulți oameni ne-au ajutat și au fost parte a acestui vis frumos, ne-am făcut o grămadă de prieteni. Copiii au învățat pe drum, acum vor fi înscriși la o școală stabilă, în Argentina, pentru că e timpul ca fiecare să își aleagă propriul drum și propriile aventuri", a declarat Herman.