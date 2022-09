Au apărut imagini șocante de la bătaia dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf! Cei doi și-au împărțit pumni! Imagini cu puternic impact emoțional

UPDATE | De unde a plecat conflictul din Anamaria Prodan și Reghecampf

Noi imagini cu bătaia dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au fost făcute publice. Se pare că impresara a fost cea care l-a provocat pe antrenor, până când acesta a cedat și a lovit-o.

Cei doi au fost implicați într-un conflict violent vineri seară. Din primele imagini, se poate observa cum cei doi s-au luat la bătaie într-o parcare.

Cei doi se află în plin proces de divorț.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au ajuns la secția de poliție din Snagov vineri seară după ce au fost implicați într-un scandal monstru. Agresiunile dintre cei doi au depășit barierele verbale, ajungându-se la violență fizică.

Antrenorul lui Neftchi Baku a fost surprins ieșind din secție cu un ochi vânăt, în timp ce impresarul l-a acuzat pe fostul soț că a agresat-o atât pe ea, cât și pe finul ei, dar și pe șoferul său.

Laurențiu Reghecampf a vorbit după scandalul cu Anamaria Prodan! De ce a mers la vila din Snagov

Tehnicianul ar fi mers la vila din Snagov pentru a-și vizita băiatul, asta după ce instanța i-a stabilit un program de vizită, program impus printr-o ordonanță președențială irevocabilă, informează Gândul. Astfel, Reghecampf ar putea să își viziteze fiul și să petreacă timp alături de el în weekend-urile 2 și 4 dintr-o lună, până la soluționarea divorțului.

Intervalul primit de Laurențiu Reghecampf ar fi vineri, de la ora 16:00 până duminică, la ora 20:00, astfel că în acest context vizita i-ar fi fost justificată. Sursa citată informează că bona lui Laurențiu Reghecampf Jr. l-a lăsat să intre în casă, anunțând-o ulterior pe Anamaria Prodan, care nu s-a opus.

Ulterior, băiatul a plecat spre antrenament, în timp ce Reghecampf a mers la nașul său, care are casa apropiată de cea în care locuiește Anamaria Prodan. Agentul a revenit acasă și l-ar fi așteptat pe antrenor să iasă din casa nașilor, atacându-l premeditat.

Tehnicianul ar fi gata să depună o altă plângere penală pe numele agentului, pentru încălcarea hotărârii judecătorești. Laurențiu Reghecampf a făcut și primele declarații după scandalul monstru de la Snagov, spunând că alege să tacă din respect pentru fiul său.

„Eu nu voi înceta vreodată să lupt pentru fiul meu, însă nu-l voi obliga să fie alături de mine pe perioada programului pe care l-a stabilit instanța.

El constituie o prioritate pentru mine și înțeleg să-l protejez, să nu-l introduc în discuțiile dintre mine și mama lui. Cunosc la ce presiuni este supus din partea mamei și nu doresc să-l expun.

Tăcerea mea și faptul că nu ies să vorbesc public se datorează iubirii pe care i-o port lui Bebe. Eu nu o voi jigni niciodată pe mama copilului meu. Avem un copil minor, iar el suferă teribil din cauza acestei povești. Și nu este normal să fie rănit din pricina comportamentului niciunuia dintre părinți”, a declarat Laurențiu Reghecampf conform Gândul.

Declarațiile Anamariei Prodan despre scandalul cu Laurențiu Reghecampf

„S-a întâmplat ce se întâmplă de fiecare dată, în țara asta, dacă este o persoană publică e apărată de unii sau de alții, legea nu își face treaba. Dacă se întâmpla lucrul ăsta când am făcut prima plângere că ne temem pentru viața noastră nu ajungeam să vină Laurențiu Reghecampf duhnind a alcool, abia se ține pe picioare, poliția nu vrea să îi ia probe de sânge, nu vrea nimeni să facă nimic, toată lumea se uită, zâmbește, că noi locuim în Snagov și suntem celebrități.

Același polițist care acum câteva luni mi-a luat declarație când, la fel, a venit peste noi în casă, a venit în stare de ebrietate cum este și acum, dacă îl vedeți cum arată. Nu se poate să stăm să ne omoare în casă și să vină poliția și să își dea seama pe urmă că au greșit că nu au luat prima dată măsuri.

Nu a pornit de la nimic, a venit o să îl vedeți cum este, a început să înjure, mi-a înjurat finul, a dat în fin, că îl omoară, ne amenință cu moartea pe toți. Mă amenință cu filme, nu știu ce filme are, a înregistrat fetele în casă. Gata, s-a terminat, am tăcut până acum, am spus că suntem persoane publice, exemplu, copilul meu suferă: 'te rog, domnule Reghecampf, de un an și opt luni mă rog de tine să divorțezi, ai o nouă familie, ai o nouă viață, ai copii, hai să rămânem amici și dacă vreodată vrei să îți vezi copilul, ești binevenit'.

A venit astăzi, după atâtea luni de zile să își vadă copilul, l-a amenințat că îl ia cu forța, ne-a făcut în toate felurile. Normal că m-a lovit, a venit 'să își exercite dreptul să își vadă copilul', dar de fapt a venit să își amenințe copilul și atât. Că îl ia el cu forța, că mă bagă pe mine în pușcărie, că mă omoară, că mă bagă în pământ și așa mai departe.

(n.r. că voia să îl ia pe Laurențiu Junior pentru botez) Nu există, nici nu l-a invitat vreodată, nici nu l-a băgat în seamă vreodată. Nu există absolut niciun ajutor din partea lui pentru copil. Îmi doresc divorțul de un an și opt luni, a venit probabil să aducă invitația vecinului nostru, de acolo l-am rugat să iasă și să stea de vorbă și să vorbim și să închidem toate aceste nebunii fără presă, noi la notar, în Snagov, să nu știe nimeni.

Bebeto l-a rugat să plece din casă în secunda 2, a intrat în casă fără acordul nimănui, direct prin efracție.

I-a rupt tricoul șoferului, l-a amenințat cu moartea, l-a zgâriat, m-am băgat între ei, l-am împins, l-am luat, am încercat să îl calmez, i-am spus că îi face plângere penală, că nu e normal ce face. Nu te înțelegi cu el, acum polițiștii îl țină acolo ca să își revină, toată lumea știe că e presa aici, să nu pară...

A venit cu șoferul lui, știind că vin la poliție, a fost picătura care a umplut paharul. Îmi doresc acest divorț mai mult ca orice pe pământul ăsta, nu mai vreau să stau legată de acest om, nu mai vreau ca copilul meu să sufere.

Am înregistrat, am avut mintea, îl cunosc de 16-17 ani, știam ce se va întâmplat, am înregistrat din prima secundă tot, finul meu a filmat. Până în ultima secundă când s-a urcat în mașină l-am implorat să nu mă mai amenințe cu moartea.

(n.r. are zgârieturi pe față? v-ați apărat împotriva lui) Păi, tu, dacă încerci să dai în mine ce crezi că pățești? Logic, dacă dai în mine, mă strângi de gât, îl înjuri pe om, îl bați pe prietenul meu, îi dai cu pumnul în față. Ce am putea noi să facem? Să îl lăsăm să ne bată, să ne dea cu pumnul în față, m-a târât, a vrut să dea în mine, păi, ajunge. Îi face dosar penal, s-a terminat, nu.

L-am ajutat datorită faptului că mi-a dăruit un copil minunat, de obrazul copilului meu am tăcut ani de zile. Am încercat să evit tot, când nu am mai putut am dat câteva chestii ca să înțeleagă că trebuie să închidă”, a declarat Anamaria Prodan la ieșirea de la Poliție.