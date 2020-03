Ai voie sa-ti duci sotul sau sotia la job fara sa fii amendat? Ce spun politistii

Restrictiile din cauza pandemiei de coronavirus sunt din ce in ce mai aspre.

Amenzile pentru nerespectarea masurilor impuse de autoritati au crescut, iar cine iese pe strada fara a avea un motiv justificat risca sa plateasca intre 2000 si 20.000 de lei.

Cetatenii se intreaba daca transportarea sotului sau a sotiei cu masina la locul de munca reprezinta o abatere de la Ordonanta Militara nr.3, iar politistii au oferit clarificari.

"Daca apreciati ca motivul deplasarii este unul justificat, puteti face acest lucru completand declaratia pe proprie raspundere raportat la prevederea din art.1 litera d din Ordonanta Militara nr. 3 din 2020 (deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie).

Dupa cum se poate constata, situatiile cuprinse in norma au caracter exemplificativ, dar presupun temeiuri de o anumita importanta.

O astfel de situatie ar putea fi justificata daca nu exista mijloace de transport in comun sau daca riscul expunerii la infectare este mai mare (deplasarea la locul de munca ar presupune schimbarea mai multor mijloace de transport in comun, timpii de asteptare in statii, etc)", a fost raspunsul oferit de Politia Romana prin intermediul paginii oficiale de Facebook.