Brazilianul care a semnat cu Al Hilal în această vară, după ce saudiții au plătit 90 de milioane de euro în schimbul său către Paris Saint-Germain, s-a accidentat grav în octombrie. Neymar a suferit o ruptură la ligamentele încrucișate în timpul meciului dintre Uruguay și Brazilia, scor 2-0, fiind nevoit să se opereze.

Încă de atunci, fotbalistul a rămas în Brazilia, acolo unde se recuperează, însă și petrece din plin, fiind surprins la diferite evenimente. Recent, a participat la ziua lui Romario, acolo unde au apărut niște fotografii care au stârnit controverse.

Îmbrăcat în negru, dar cu haine oversized, Neymar a fost acuzat de internauți că s-a îngrășat considerabil în perioada aceasta, iar glumele pe seama sa au apărut imediat, fiind și criticat pentru lipsa de profesionalism de care dă dovadă.

Neymar nu a dorit să rămână fără replică în fața imaginilor și criticilor apărute, astfel că s-a filmat ieșind din sala de forță, și le-a transmis un mesaj tuturor celor care l-au contestat. Brazilianul s-a filmat și a spus clar: „Peste limita de greutate, bine. Dar gras? Nu prea cred. S**ți-o, haterilor! Țineți pasul sau înnebuniți”.

În filmare, jucătorul își ridică tricoul, pentru a arăta că nu a pus atât de multe kilograme pe el, apoi a arătat degetul mijlociu.

???? Neymar on his critics calling him overweight:

????️ "Overweight, great. But, fat? I don't think so! Suck it, haters! Put up with it or freak out!" ???????? pic.twitter.com/45fJwivZ5d