Îi reziliază Al Hilal contractul lui Neymar? Fabrizio Romano a dat răspunsul

Indisponibil din cauza unei accidentări suferite la naționala Braziliei, Neymar primește în continuare bani frumoși de la Al Hilal, deși nu joacă pentru echipa saudită.

Astfel, au apărut și zvonurile despre o eventuală reziliere a contractului lui Neymar, mai ales că Al Hilal l-a transferat recent pe un alt brazilian, Renan Lodi, iar locurile pentru străini sunt limitate la cluburile din Saudi Pro League.

Cunoscutul jurnalist Fabrizio Romano a lămurit însă cum stă situația:

”Al Hilal NU i-a reziliat contractul lui Neymar Jr. Zvonurile sunt catalogate drept ”fake news”.

Al Hilal îi va face însă loc în echipă lui Renan Lodi ca jucător străin, având în vedere că Neymar este accidentat și nu va mai juca în acest sezon.

Apoi, Neymar va reveni în cadrul echipei”.

???????????? Al Hilal have NOT terminated Neymar Jr contract. Reports are being denied by sources as “fake news”.

Al Hilal will just make space in squad list for Renan Lodi as foreigner player as Neymar’s injured and won’t play again this season.

…then he’s set to return in the squad. pic.twitter.com/zVNkH31OVE