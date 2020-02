A vazut moartea cu ochii in Columbia dupa o cazatura groaznica! Aventura incredibila a unui parapantist roman

Unul dintre cei mai buni parapantisti romani era sa-si piarda viata in Columbia. A cazut in jungla, si-a rupt piciorul si dupa doua ore a fost preluat de o ambulanta.

Tudor a vazut moartea cu ochii in Columbia. Din cauza unui incendiu de vegetatie, el s-a izbit de un copac, si-a crapat casca si si-a rupt un picior. A fost salvat de localnici pentru ca ambulanta n-a putut sa ajunga in jungla, unde s-a prabusit.



Tudor vrea sa se puna pe picioare pana la vara, la campionatul european. Mama lui e medic si are grija de recuperarea fiului ei.