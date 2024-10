După trei goluri și patru pase decisive în primul sezon, Andrei Cordea a mărturisit că a fost convins să rămână la Al Tai și în liga secundă. Decisivă a fost intervenția noului conducător al clubului.

"Am avut câteva discuții și în Europa. Am avut o discuție și cu patronul de aici, care este nou, totul fiind acum schimbat în club. Felul în care a vorbit cu mine și în care mi-a explicat ce își dorește de la mine m-a făcut să cred că el își dorește cel mai tare să rămân și să promoveze. Poate că m-am simțit și eu puțin apăsat pentru că am retrogradat sezonul trecut și nu îmi doresc să las echipa în liga a doua. Voi da tot ce am mai bun să promovăm", a declarat fotbalistul, în exclusivitate pentru PRO TV.