Jucătoarea lui Paris Saint-Germain a fost bătută cu brutalitate în noiembrie 2021, de doi bărbați care au scos-o cu forța din mașină și agresat-o cu o bară de fier. Imediat după teribilul incident au apărut informații legate de asalt, iar cea care a ordonat agresiunea ar fi chiar Aminata Diallo (27 ani), cea care atunci îi era colegă.

Despre situație s-a scris că ar fi fost o răzbunare a soției lui Eric Abidal, Hayet, după ce apăruseră niște zvonuri legate de o posibilă relație a fostului fundaș cu Hamraoui. Aminata Diallo a fost arestată în urmă cu două zile, fiind acuzată de agresiune, asta după ce fusese reținută și în noiembrie 2021 și eliberată.

Kheira Hamraoui a rupt tăcerea după momentul cutremurător și a postat imagini teribile

Jucătoarea franceză a postat un mesaj după aproape un an de tăcere, în care nu a vorbit despre momentul traumatizant pe care l-a trăit. Hamraoui a scris un mesaj pe Instagram după ce Diallo a fost arestată, alături de care a postat și fotografii tulburătoare cu corpul său, după agresiune.

„Nu voi uita niciodată seara zilei de 4 noiembrie 2021, mă bântuie zi și noapte. A fost o noapte întunecată, care mi-a întors pe dos viața personală și personală, ca femeie și ca fotbalistă. A fost o seară tristă, în care am crezut că voi muri când doi bărbați cu cagule m-au scos cu forța din mașină. M-au lovit cu o bară din fier, cu care au țintit în special în partea inferioară a corpului.

În acea seară, scopul lor a fost clar: să recurgă la violență extremă pentru a-mi rupe picioarele și a-mi lua viața. Totul pentru a-mi încheia cariera. A fost o experiență traumatizantă. Cu siguranță sunt nevinovată, cu excepția faptului că am preferat să tac. După agresiune, am fost insultată pe nedrept pe teren, hărțuită pe rețelele de socializare și amenințată cu moartea. Totuși, am încercat să-mi păstrez pasiunea și să rămân profesionistă.

Această perioadă este cu siguranță una dintre cele mai dificile din viața mea ca femeie și ca sportivă de primă clasă. Cu atât mai mult cu cât aventura echipei franceze, atât de importantă pentru mine, se scrie acum fără mine. Astăzi am încredere în dreptate pentru ca adevărul să iasă la iveală și onoarea mea să fie spălată.

Abia aștept ca numele meu să fie asociat din nou doar cu paginile de sport și nu cu problemele instanței. Nu aș fi putut supraviețui niciodată acestei perioade dureroase fără sprijinul neclintit al familiei mele”, a scris Kheira Hamraoui pe Instagram.