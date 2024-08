Mama lui Jordan Chiles l-a desființat pe președintele FIG, care a spus că ce s-a întâmplat în finala de la sol a fost o "tragedie"

Mama gimnastei americane Jordan Chiles a reacționat dur după ce președintele Federației Internaționale de Gimnastică, Morinari Watanabe, s-a folosit de incidentul de sol pentru a anunțat modificări în regulament.

Gina Chiles i-a atras atenția lui Morinari Watanabe că nu ar fi trebuit să se folosească de experiența traumatizantă a fiicei sale pentru a anunțat modificările pe care vrea să le facă.

"Această afirmație este o tragedie. ChatGPT te-ar fi ajutat enorm aici. Este nepotrivit să folosești devastarea cauzată ca argument pentru o nouă tehnologie. Te rog să fii atent la context, domnule", a fost mesajul postat de mama lui Jordan Chiles pe rețelele de socializare.

This statement is a tragedy. ChatGPT would have done you wonders here ????????‍♀️. Way to use the devastation this caused as a pitch for new tech. Respectfully READ THE ROOM sir. https://t.co/Wn2uhvvomL