„Ne așteaptă un an greu, multă muncă și stres!” Sabrerul Iulian Teodosiu și-a setat obiectivele pentru 2023

Iulian Teodosiu a vorbit despre proiectele sale de viitor, care includ calificarea la JO Paris 2024.

„Anul 2023 va fi unul greu. Va fi anul preolimpic şi asta înseamnă multă muncă şi stres. Calificarea la noi, la scrimă, va începe în aprilie 2023. Eu sper ca în prima fază să ne calificăm cu echipa la Jocurile Olimpice de la Paris. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, mă voi concentra pe calificarea individuală, aşa cum am făcut-o şi la Tokyo”, a spus Teodosiu, potrivit news.ro.

Teodosiun, liderul echipei masculine de sabie a României

Iulian a devenit liderul echipei masculine de sabie a României şi recunoaşte că nu este deloc un lucru uşor:

„Am acceptat rolul de lider al echipei. Mi l-am asumat treptat şi recunosc faptul că nu mi-a fost foarte uşor să fac asta. Însă încerc să îmi ajut colegii şi echipa în tot ceea ce facem”.

Iulian Teodosiu a fost singurul reprezentant al scrimei masculine româneşti prezent la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. El a ocupat locul 16 în proba individuală de sabie, iar la Paris, în 2024, îşi doreşte să termine mai sus în clasament.

„Eu consider că de fiecare dată când particip la o competiţie am ce învăţa. De la fiecare concurs am învăţat câte ceva. De aceea vreau să ajung la Jocurile Olimpice de la Paris, unde vreau să arăt tot ceea ce ştiu eu mai bine. Sper că până atunci voi ajunge în cea mai bună formă a mea şi voi reprezenta România aşa cum trebuie!”

În încheiere, Iulian le-a transmis un mesaj românilor: „Le urez un an nou cu mult mai bun decât cel care se va încheia în curând. La mulţi ani!”

Iulian Teodosiu are 29 de ani şi activează în prezent la Clubul Sportiv Dinamo. În anul 2022, el a fost medaliat cu bronz la Campionatul Mondial de seniori de la Cairo, la sabie masculin, iar la Campionatul European din Antalya a ocupat locul 5 cu echipa României şi locul 6 în proba individuală.