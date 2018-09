WOW! O adolescenta a iesit campioana mondiala de Judo la seniori! E incredibil cum poate sa arate

Today I became a World Champion! Still can’t believe it???? Thanks all people ,fans and friends who supported me ! I felt your support❤️ Without you I would not have it . Thanks to my best parents and coaches who are always with me! Сегодня я стала чемпионкой Мира! До сих пор не могу в это поверить! Большое спасибо всем людям,которые за меня болели! Я чувствовала вашу поддержку,безумно приятно,без вас у меня бы это не получилось!❤️Спасибо большое моим любимым родителям и тренерам,которые всегда рядом ,чтобы не случилось! #judoworlds2018 #worldchampion #judobaku2018

A post shared by DARIA BILODID (@dariabilodid7) on Sep 20, 2018 at 1:34pm PDT