Elisabeta Lipă, preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, a declarat, miercuri, la primul ei eveniment public de la numire, lansarea Turului ciclist al României 2023, că îşi doreşte o clasare mai bună la Paris 2024, decât acel loc 46 de la Tokyo 2020 reuşit de sportivii români.

''Trebuie să facem tot ce este posibil şi noi ca agenţie şi COSR, cluburile, preşedinţii de federaţii să facem scut şi să-i susţinem pe toţi cei care au promis prin rezultatele lor că pot aduce calificări şi medalii la JO. Eu îmi doresc să scap de acest loc 46, pe care ne-am clasat ultima dată la JO de la Tokyo.

Nu îmi propun nici un loc, dar îmi propun să ne ducem mult mai sus şi ca drept dovadă voi face tot ceea ce ţine de mine să reuşim împreună să urcăm puţin în clasament. Cu siguranţă voi dansa când echipa olimpică va fi performantă în totalitate, cei care se vor califica, şi vom avea cât mai puţine bareme B, C şi aşa mai departe şi sportivi performanţi care să ducă România pe podiumul olimpic'', a spus Elisabeta Lipă la Casa Olimpică.

La Tokyo, sportivii tricolori au cucerit o medalie de aur şi trei de argint.

Lipă, ministru al Tineretului şi Sportului între 2015 şi 2017, a admis că este nevoită să se despartă de Federaţia Română de Canotaj, pe care conduce din 2009, dar va fi mereu alături de sportivi: ''La canotaj, din păcate, nu pot să rămân şi acolo, dar sufletul meu rămâne acolo şi chiar premierul m-a rugat să nu abandonez de tot federaţia, pentru că este sportul pe care ne bazăm la Jocurile Olimpice. I-am promis că în limita posibilităţilor voi face şi acest lucru. Eu merg pe principiul că vreau să fac un lucru, şi acela foarte bun, dar cu siguranţă şi federaţia este în atenţia mea.

Conform statutului, toate atribuţiile au fost preluate de către vicepreşedintele ales (Valentin Gavril - n.r.) şi ceea ce mă bucură este că în atâţia ani de zile am construit o echipă, care oricând, la orice oră, poate cu un telefon, putem rezolva exact ca şi cum aş fi eu acolo problemele care sunt inerente. Sportivii nu sunt supăraţi, dar au fost aşa speriaţi că au fost abandonaţi, dar le-am promis că nu o să-i abandonez, că nu am cum, o să mă duc la Snagov, o să fiu alături de ei, o să-mi fac un program care îmi va permite să acopăr toate aceste zone sensibile, într-un an greu al calificărilor, urmate anul viitor de Jocurile Olimpice''.

Cvintupla campioană olimpică a adăugat că săptămâna viitoare va organiza o conferinţă de presă în care va vorbi despre starea sportului românesc: ''Mi-am propus să fac o conferinţă de presă, dar trebuie să iasă hotărârea de guvern de reorganizare şi tot ceea ce înseamnă buna funcţionare a agenţiei. Îmi place să nu sar etape, să construiesc cu paşi mici şi să fie de durată. Cu siguranţă, săptămâna viitoare o să facem şi această conferinţă în care o să aveţi posibilitatea să-mi puneţi toate întrebările posibile şi veţi găsi răspunsuri la tot ceea ce doriţi să aflaţi. Am foarte multe defecte, dar şi calităţi. Calitatea care mă caracterizează este sinceritatea''.

Lipă a opinat că după părerea sa, ca om de sport, bazele noi construite de stat trebuie să fie deschise tuturor, pentru a degreva statul de cheltuieli cu întreţinerea lor: ''Cert este că toate bazele noi care s-au construit trebuie să fie dechise, să fie libere către toţi cei care doresc să organizeze meciuri, competiţii, pentru că altfel doar din bugetul statului est greu să întreţii un astfel de mastodont. Eu o să mă implic în limita atribuţiilor mele, care îmi permit să fac acest lucru. Dar ca om de sport mi se pare normal ca atunci când ai o bază nouă, indiferent că e stadion, sală, nu este bunul propriu ci construit de statul român şi acolo trebuie să se pregătească contra-cost cei care desfăşoară o activitate sportivă''.

Într-un an crucial pentru calificările la JO 2024, Lipă a dat asigurări că uşa ei este deschisă tuturor şi a reamintit că este în primul rând un om de echipă: ''Eu am deschis uşa tuturor, nu mai există acel buton care frâna deschiderea uşii către ministru, către preşedinte. Uşa mea este deschisă pentru că eu cunosc problemele federaţiilor, cunosc problemele sportului românesc. Sunt un om de echipă, pentru că eu cele mai mari satisfacţii le-am trăit, nu atunci când am ieşit campioană olimpică la schiff simplu, chiar dacă e considerată regina probelor. Cea mai mare satisfacţie am simţit-o într-o echipă performantă care a ştiut ce vrea şi în ciuda tuturor greutăţilor a trecut prima linia de sosire''.

Agenţia Naţională pentru Sport a fost înfiinţată prin OUG nr. 59/2003, adoptată în cadrul şedinţei din data de 15 iunie a Guvernului României. ANS funcţionează în subordinea Guvernului şi sub coordonarea prim-ministrului, fiind finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin reorganizarea prin transformare a Ministerului Sportului, care s-a desfiinţat.