Eroarea comisă de fundașul central sud-african Siyabonga Ngezana la golul lui PAOK Salonic în amicalul cu FCSB, scor 1-1, a fost taxată de cunoscuta publicație Goal.com.

Sub titlul ”<<Căpitanul>> Ngezana gafează la debut, iar fosta vedetă a lui Kaizer Chiefs îi fură victoria lui FCSB în meciul cu PAOK”, Goal.com a analizat prestația fundașului central transferat în această vară:

”Ngezana a fost introdus cu 30 de minute înainte de final, când echipa sa, Fotbal Club FCSB, conducea după golul lui Florinel Coman din minutul 24 al întâlnirii de miercuri seara de pe Sportpark Sporting Swolgen Tienray. Sport.ro

După nici 10 minute de la debut, fundașul sud-african a greșit și rezerva Vasilios Gordeziani a marcat golul egalizator”, a explicat Goal.com, care s-a folosit și de comentariul jurnalistului Sahl Ebrahim din Africa de Sud:

”Așa a marcat PAOK contra lui FCSB.

Contează meciul ăsta pentru ceva? E ca un meci de Sunday League (n.r. - competițiile de amatori din Anglia, care se joacă duminică) care se joacă pe un teren de antrenament. Sport.ro

În orice caz, un amical rămâne un amical”.

Conform presei sud-africane, FCSB a plătit lui Kaizer Chiefs pentru transferul lui Siyabonga Ngezana 12 milioane de ranzi, adică aproape 600.000 de euro.

Here is the goal PAOK scored vs FCSB.

Does this match even count? It's like a Sunday league match on a training field ????

Anyway friendly is a friendly. pic.twitter.com/Zr6S7fsPeN