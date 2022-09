Trei noi campioni mondiali pentru România în sportul lui Khabib Nurmagomedov

Romania a castigat medalii in 7 dintre cele 9 probe de competitie, 8 categorii de greutate si intrecerea pe echipe. Editia din acest an a campionatului Mondial s-a desfasurat in Israel, in localitatea Bat Yam si este prima competiei importanta a acestui an. Medaliile Romaniei au fost obtinute dupa cum urmeaza:

Aur: Natea Daniel +88 kg, Maleika Volha 72 kg , Katsiaryna Kaliuzhnaya +72 kg

Argint: Anamaria Vladu 50 kg

Bronz: Soke Laszlo 71 kg, Bodirlau Gheorghe 88 kg

Desi este un sport recunoscut de CIO si care va fi proba olimpica la Los Angeles 2028, sambo este mult mai cunoscut iubitorilor de sporturi de lupta datorita lui Khabib Nurmagomedov, care a purtat un tricou pe care scria, “Daca Sambo ar fi fost usor, s-ar fi numit jiu jitsu”.