Cătălin Zmărăndescu (50 de ani) a fost invitatul lui Cătălin Oprișan, la Arena SPORT.RO, emisiune transmisă de VOYO și Sport.ro, în fiecare joi, de la 9:00.

Fostul luptător s-a stabilit în Târgoviște, unde are o sală de lupte, unde vin foarte mulți sportivi care vor să se inițieze în disciplinele de contact.

Cătălin Zmărăndescu, invitat la Arena SPORT.RO (VOYO și Sport.ro)

La Arena SPORT.RO, fostul star din Local Kombat a dezvăluit că a fost recent într-un loc în care și-a găsit liniștea. Zmărăndescu a vorbit despre Mănăstirea Sihla din Agapia, județul Neamț.

"Am cea mai bună stare posibilă pe care poate să o aibă un om. Am fost plecat o săptămână la mănăstire la Sihla. Zici ca e Raiul pe pământ acolo. După o viață în care faci o grămadă de nebunii, îți dai seama că nu a fost ok, nu a fost bine ce ai făcut.

Eu încă nu m-am deconectat de liniștea de acolo. Aș vrea să spun că m-aș întoarce în secunda asta acolo. Dar asta înseamnă să fiu laș, egoist, pentru că am doi copii mici pe care trebuie să îi cresc. Dumnezeu mi-a dat copiii ca să am grijă de ei, să îi pune pe picioare", a declarat Cătălin Zmărăndescu, la Arena Sport.ro, joi dimineață.

Arena SPORT.RO e în fiecare joi, de la 9:00, pe VOYO și Sport.ro.

Cătălin Oprișan: "Azi, sportul înseamnă și momente de voință înalte cât vârful Everest"

”Prima oară am colaborat cu cei din Departamentul Sport al PRO TV în 1996, așa că după... 27 de ani revin, cu bucurie, în Pache Protopopescu. Am acceptat propunerea deoarece cred că astăzi e nevoie de o emisiune care să trateze fenomenul sportiv într-un mod puțin diferit, pe înțelesul tuturor. Ne vom concentra nu numai pe fotbal, o mare pondere o vor avea materialele din celelalte domenii, dar și discuțiile cu invitații”, a declarat Cătălin Oprișan.

După anii de experiență, Cătălin Oprișan a mai punctat: ”Astăzi, sportul nu înseamnă numai minutul și scorul, ci și recorduri incredibile, cariere fabuloase ori momente de voință înalte cât vârful Everest”.