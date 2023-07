Moartea, taxele și Max Verstappen! Olandezul a ajuns la a șaptea victorie consecutivă în Formula 1! Record pentru Red Bull + Cum arată clasamentul 

Lewis Hamilton a plecat din pole-position, însă britanicul a greșit, iar Max Verstappen, aflat pe locul al doilea, a profitat și nu a mai putut fi oprit până la final. Verstappen a ajuns astfel la a șaptea victorie consecutivă, iar Red Bull a doborât recordul McLaren, bifând a 12-a victorie consecutivă.

Lando Norris a confirmat forma extrem de bună și a încheiat și la Marele Premiu din Formula 1 al Ungariei pe locul al doilea. Podiumul a fost completat de coechipierul olandezului, Sergio Perez, în timp ce Lewis Hamilton a încheiat pe locul al patrulea.

Oscar Piastri a terminat cursa pe locul al cincilea, în timp ce George Russell, plecat de pe poziția 18, a profitat de penalizarea lui Charles Leclerc și a încheiat pe șase. Cei doi piloți Ferrari au terminat pe 7, respectiv 9, în timp ce Fernando Alonso și Lance Stroll au încheiat Top10.

Revenit pe circuit în acest sezon fiind împrumutat la AlphaTauri, Daniel Ricciardo a încheiat cursa pe locul 13.

Trofeul câștigat de olandez a fost însă serios avariat de colegul său de podium, Lando Norris. Britanicul și-a desfăcut șampania în stilul caracteristic, lovind-o de podium, moment în care trofeul lui Max Verstappen a căzut și s-a spart.

